- Inculpatul din Caracal, Gheorghe Dinca, suspectat de uciderea Alexandrei Macesanu, de 15 ani, si a Luizei Melencu, de 18 ani, si-a retras, marti, contestatia pe care o formulase la decizia de arestare preventiva data, sambata, de Tribunalul Dolj. Contestatia a fost retrasa de inculpat in cadrul sedintei…

- Avocatul Alexandru Bogdan a declarat ca Gheorghe Dinca si a recunoscut duminica faptele de omor, atat in cazul Alexandrei Macesan, fata de 15 ani, cat si al Luizei Melencu, adolescenta de 18 ani disparuta in urma cu cateva luni, conform agerpres. 39; 39;S au recunoscut faptele. Este vorba despre datele…

- Alexandru Bogdan, avocatul suspectului in cazul de la Caracal, a declarat ca din casa lui Gheorghe Dinca anchetatorii au ridicat trei telefoane, precizand ca pata de sange din curtea acestuia este de natura animala. Avocatul s-a aflat duminica la Caracal, unde continua cercetarile la locuinta…

- Principalul suspect in cazul disparitiei Alexandrei Macesanu, fata de 15 ani, din Dobrosloveni, judetul Olt, si a Mihaelei Luiza Melencu, in varsta de 18 ani, a fost arestat pentru 30 de zile. Barbatul s-a aparat in fata judecatorului spunand ca nu le cunoaste pe aceste fete si ca nu stie despre ce…

