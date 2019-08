Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul crimelor din Caracal, urmeaza sa fie dus vineri la sediul Inspectoratului General al Poliției Romane (IGPR), pentru a fi supus testului cu aparatul poligraf, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare.Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX…

- Procurorul sef al DIICOT, Felix Banila, a anuntat miercuri ca Gheorghe Dinca, acuzat de uciderea celor doua adolescente in judetul Caracal, va fi testat cu aparatul poligraf. ‘Avem si consimtamantul dat de inculpat in acest sens. Urmeaza sa fie testat’, a spus Banila intr-o conferinta de presa. Miercuri,…

- Șeful DIICOT Felix Banila a anunțat miercuri ca Gheorghe Dinca va fi testat cu aparatul poligraf, inculpatul dandu-și consimțamantul in acest sens. „Avem și consimțamantul dat de inculpat in acest sens, urmeaza sa fie testat”, a spus Banila intr-o conferința de presa. Procurorul șef a adaugat ca suspectul…

- Un detaliu extrem de important in ancheta de la Caracal a fost dezvaluit in urma cu putin timp de procurorul șef al DIICOT, Felix Banila. Butoiul de metal in care s-au gasit prin cernere ramasite umane si fragmente de bijuterii – este un arzator improvizat, probabil, chiar de catre Gheorghe Dinca. In…

- Șeful DIICOT, Felix Banila, a declarat miercuri, ca anchetatorii nu exclud in cazul de la Caracal ca Alexandra și Luiza, fetele rapite și violate de Gheorghe Dinca și despre care suspectul a zis ca le-a omorat, sa fie vorba de fapt despre o rețea de proxenetism.'Putem vorbi acum de o retea…

- Șeful DIICOT, Felix Banila, a declarat miercuri, ca butoiul in care au fost gasite oase calcinate și dinți este un „arzator improvizat” ceea ce ar putea sa rastoarne teoriile specialiștilor.„Avem fragmente osoase de la fata locului, nu avem rezultat. Am vazut opiniile unor specialisti respectabili…

- Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal suspectat de uciderea Alexandrei Macesanu, de 15 ani, si a Luizei Melencu, de 18 ani, a fost luat, miercuri dimineata, din arestul IPJ Dolj, fiind dus catre Spitalul Penitenciar Jilava, unde urmeaza sa fie expertizat medical, potrivit unor surse judiciare.…

- Surse judiciare au declarat pentru Mediafax ca polițiștii din Caracal știau locația in care se afla Gheorghe Dinca inca din noaptea de joi spre vineri, dar nu au organizat un flagrant, așa cum le permitea legea, ci au preferat sa aștepte autorizație de percheziție pentru dimineața.