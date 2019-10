Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Dinca, principalul suspect din cazul crimelor de la Caracal, a fost transferat marți la spitalul Penitenciarului Jilava. Potrivit Inspectoratului General al Poliției Romane, Gheorghe Dinca a fost trasferat din arestul central la Spitalul Penitenciar Jilava pentru efectuarea unor masuri procedurale…

- Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal care a marturisit ca le-a ucis pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu, va ajunge joi din nou in Arestul Central al Poliției Capitalei, conform unor surse judiciare, de aceasta data definitiv, pana in momentul in care procurorii il vor trimite in judecata.Surse…

- Gheorghe Dinca sustine ca nu a vrut sa le omoare pe Alexandra Maceșanu si Luiza Melencu! Este una din marturiile lui, de la reconstituire, obtinuta in exclusivitate de Observator. Intre timp, a aparut si raportul final al medicilor legisti. Oasele gasite la liziera padurii nu sunt ale Alexandrei Maceșanu,…

- Gheorghe Dinca, inculpat in cazul de la Caracal, a fost transferat in Centrul de Retinere si Arest Preventiv Bucuresti pentru a fi supus, printre altele, si unei analize comportamentale efectuate de catre specialisti din cadrul IGPR, a anuntat luni Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate…

- Gheorghe Dinca, principalul suspect al crimelor din Caracal, a fost adus duminica in București și este inchis in Arestul Central al Poliției Capitalei. Surse judiciare, citate de Mediafax, precizeaza ca barbatul care a recunoscut ca le-a ucis pe Alexandra Maceșanu și pe Luiza Melencu se afla duminica…

- Dupa 35 de zile de investigații in curtea lui Gheorghe Dinca, cel care a declarat ca le-a ucis pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu, ofițerii Serviciului Omoruri din București incheie joi cercetarea la fața locului. In cele 35 de zile de investigații la fața locului, ofițerii Serviciului Omoruri din…

- Procurorul-sef al DIICOT, Felix Banila, a afirmat marti ca nu poate fi exclusa varianta ca Luiza Melencu, fata de 18 ani disparuta in luna aprilie, sa fie in viata, avand in vedere ca rezultatele testelor ADN in cazul acesteia nu au fost concludente, informeaza AGERPRES . Intrebat, la venirea la CSM,…

- Cazul de la Caracal continua sa fie invaluit in mister, iar Gheorghe Dinca, barbatul care le-ar fi ucis pe Luiza Melencu și pe Alexandra Maceșanu, continua sa fie in centrul atenției. Acum, insa, psihologul criminolog Alin Leș a realizat profilul acestuia.