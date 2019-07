Dumitru Coarna, presedintele Sindicatului National al Politistilor, a declarat marti ca nu exista un cadru juridic care sa reglementeze cazurile de disparitie de persoane.



"Marea problema e ca nu avem un cadru juridic privind disparitiile, avem o cutuma. Noi inregistram in registrul de sesizari si reclamatii, adica general, si incercam sa cautam prin mijloacele pe care le avem la indemana: fotografii, identificam martorii, audieri, informativ si atat. Nu putem sa dam in urmarire niciun aparat electronic pe care l-ar avea la indemana victima, in sensul de localizare. Am putut sa dam…