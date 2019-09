Stiri pe aceeasi tema

- Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism este imputernicit sa aduca la cunoștința opiniei publice urmatoarele: La data de 01.09.2019, inculpatul Dinca Gheorghe a fost transferat in Centrul de Reținere și Arest…

- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) a reiterat, sambata, solicitarea catre Institutul National de Medicina Legala "Mina Minovici" sa efectueze, in continuare, in regim de urgenta expertiza genetica judiciara asupra intregului material probator,…

- Secretarul de stat Raed Arafat, presedinte al Comitetului interministerial privind sistemul apelurilor de urgenta 112, a declarat astazi la Palatul Victoria, in cadrul unei conferințe de presa, ca localizarea pe zona mare a apelului la 112 in cazul Caracal s-a facut corect. In cadrul unei conferințe…

- Din analizele de laborator ale probelor efectuate pana in prezent, in cazul de la Caracal, a rezultat profilul genetic al unei singure persoane - Alexandra Mihaela Macesanu, concluzie fundamentata stiintific pe compararea acestui profil genetic determinat cu profilul genetic determinat al parintilor…

- Șeful Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT), Felix Banila, susține ca nu exista probe ca adolescentele Alexandra Maceșanu și Mihaela Luiza Melencuau fost omorate. El a explicat și motivul pentru care anchetatorii nu se pot baza exclusiv pe declarația…

- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism aduce la cunostinta opiniei publice urmatoarele :In cursul zilei de 27.07.2019, urmare a propunerii formulate de catre DIICOT ndash; ST Craiova, Tribunalul Dolj a dispus arestarea preventiva a inculpatului Dinca Gheorghe,…

- Suspectul in cazul fetelor disparute in Caracal, Gheorghe Dinca - poreclit "Popicu" - a fost retinut sambata dimineata, a anuntat DIICOT Comunicatul DIICOT La data de 26.07.2019, in baza art. 63 C.pr.pen. rap. la art. 43-45 C.pr.pen., cu aplic. art. 50 C.pr.pen. si a art. 11 alin. 1 pct. 5 din O.U.G.…