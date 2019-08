Stiri pe aceeasi tema

- Marți, procurorii DIICOT – Structura centrala impreuna cu polițiști specializați din cadrul Poliției Romane – delegați in cauza, au continuat percheziția efectuata la domiciliul inculpatului Dinca Gheorghe, precum și cercetarea la fața locului din data de 05.08.2019, in zona indicata de catre inculpat,…

- „Astazi, data de 06.08.2019, procurorii DIICOT - Structura centrala impreuna cu politisti specializati din cadrul Politiei Romane - delegati in cauza, au continuat perchezitia efectuata la domiciliul inculpatului Dinca Gheorghe, precum si cercetarea la fata locului din data de 05.08.2019, in zona indicata…

- Noi resturi umane arse, dinți și oase, au fost gasite de anchetatori la liziera unei paduri de pe traseul Caracal-București. Acestea au fost descoperite marți la locul indicat de Gheorghe Dinca ca ar fi aruncat ramașițele Luizei Melencu. Tot acolo, luni s-au descoperit și alte fragmente osoase. „Astazi,…

- Cazul Caracal. Anchetatorii revin azi pe proprietatea lui Gheorghe Dinca, pentru a continua investigatia. Înca nu exista dovezi clare care sa arate ca si Luiza Melencu a fost la un moment dat acolo. În cazul ei, anchetatorii au pâna acum doar declaratia suspectului,…

- „Astazi, 04.08.2019, procurorii DIICOT – Structura centrala impreuna cu polițiștii specializați din cadrul Poliției Romane – delegați au continuat activitațile de cercetare in dosarul cauzei, intre care și cele de la domiciliul inculpatului Dinca Gheorghe, in urma carora au fost identificate și ridicate…

- Procurorii DIICOT, structura centrala, au preluat, joi, dosarul crimelor din Caracal, de la structura Direcției din Craiova, anunța instituția condusa de Felix Banila. Dupa ce a fost la INML, unde s-a stabilit ca nu a fost batut de polițiști, așa cum se susținea, monstrul din Caracal este dus, la…

- Dezvaluire incendiara in cazul Caracal. DIICOT va relua astazi cercetarile acasa la Gheorghe Dinca, deși ieri șeful structurii spunea ca oamenii legii nu pot descinde la acasa lui Dinca fara ca acesta sa fie prezent. Dinca este internat in spital, acuzand dureri in urma descinderilor oamenilor legii,…