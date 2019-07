Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul-sef al DIICOT, Felix Banila, a declarat miercuri ca nu are concluziile preliminare ale testelor genetice si antropologice cu privire la fragmentele osoase ridicate de la locuinta lui Gheorghe Dinca.

- Procurorul sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, Felix Banila, a facut declaratii despre cazul de la Caracal. "Am convocat aceasta conferinta pentru a va pune la curent cu ultimele noutati in ceea ce priveste evolutia anchetei din cazul Caracal. Ne…

- Procurorul-sef al DIICOT, Felix Banila, a declarat miercuri ca nu are concluziile preliminare ale testelor genetice si antropologice cu privire la fragmentele osoase ridicate de la locuinta lui Gheorghe Dinca.

- Șeful DIICOT, Felix Banila, a declarat miercuri, ca butoiul in care au fost gasite oase calcinate și dinți este un „arzator improvizat” ceea ce ar putea sa rastoarne teoriile specialiștilor.„Avem fragmente osoase de la fata locului, nu avem rezultat. Am vazut opiniile unor specialisti respectabili…

- Șeful DIICOT, Felix Banila, a facut miercuri primele declarații publice despre cazul din Caracal:„Ma prezint ultimele noutati in privinta anchetei. Ne exprimam regretul fata de situatia familiilor celor doua victime. Azi dimineata inculpatul a fost transferat in penitenciarul Jilava pentru…

- Fragmentele osoase descoperite in ”casa groazei” din Caracal, acolo unde se presupune ca adolescenta Alexandra Mihaela Maceșanu a fost ucisa de Gheorghe Dinca, au ajuns la IML ”Mina Minovici”. Specialiștii au demarat testele antropologice, iar la o prima evaluare pare ca oasele calcinate, extrem…

- Fragmentele osoase descoperite in ”casa groazei” din Caracal, acolo unde se presupune ca adolescenta Alexandra Mihaela Maceșanu a fost ucisa de Gheorghe Dinca, au ajuns la IML ”Mina Minovici”. Specialiștii au demarat testele antropologice, iar la o prima evaluare pare ca oasele calcinate, extrem de…

- Legiștii au confirmat suspiciunea anchetatorilor, dupa primele rezultate ADN: oasele gasite in curtea lui Gheorghe Dinca sunt de om. Hainele, bijuteriile și firele de par descoperite in mașina și casa suspectului sunt ale Alexandrei. E a treia zi de percheziții in casa groazei. Anchetatorii cauta in…