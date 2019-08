Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul lui Gheorghe Dinca, Claudiu Lascoschi, desemnat de Barou din oficiu, a facut precizari despre cum au ajuns cele doua adolescente din Caracal, Alexandra Macesanu si Luiza Melencu, in masina lui. Clientul lui a sustinut in fata anchetatorilor ca a crezut ca sunt prostituate.

- Criminalul din Caracal, Gheorghe Dinca, a recunoscut ca le-a ucis pe Alexandra și pe Luiza. El susține ca doar pe Alexandra a violat-o, insa nu și pe Luiza.Citește și: FBI se implica in cazul anchetei de la Caracal: BUBUIE o noua pista / SURSE Conform avocatului lui Dinca, acesta a…

- Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul Caracal, a renunțat la avocatul din oficiu Bogdan Alexandru și a apelat la serviciile altui avocat, și anume Claudiu Lasoschi.Dinca a fost audiat in noaptea de joi spre vineri de procurorii DIICOT. Dupa audieri, Lasoschi a spus ca clientul sau și-a…

- Fostul șef al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, a vorbit, luni dupa-amiaza, la B1 TV, despre cazul de la Caracal și despre acțiunea polițiștilor și a procurorului, care au așteptat, pana la șase dimineața, sa intre in curtea criminalului Gheorghe Dinca, care a ucis doua fete, pe Alexandra…

- Președintele Klaus Iohannis a facut, duminica seara, declarații in legatura cu cazul de la Caracal. In opinia sa, modificarile la legile penale trebuie abrogate imediat, iar Guvernul ar trebui sa se gandeasca daca nu e cumva autorul moral in acest caz. Citește și UPDATE: Gheorghe Dinca a recunoscut…

- Alexandru Bogdan, avocatul lui Gheorghe Dinca, a declarat, duminica, ca victimele au fost alese de criminal "la intamplare". Duminica, Gheorghe Dinca și-a recunoscut faptele in timp ce era acasa impreuna cu anchetatorii, in timpul de noi percheziții. Avocatul fostului mecanic auto din Caracal a declarat…

- Ei spun ca era un om violent care iși batea angajații la service-ul pe care l-a avut. Unii relateaza ca omul a stat mult in Italia. "Acest om nu a avut in clin și in maneca cu taximetria, nici macar cu taximetria ilegala. Sa il ia naiba ce facea... Facea Italia. Din ce declara vecinii lui…