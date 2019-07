Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Bogdan, avocatul din oficiu al suspectului in cazul de la Caracal, a declarat ca, potrivit procedurilor, va avea loc si o reconstituire a celor doua crime pe care Gheorghe Dinca le-a recunoscut, atat referitor la Alexandra Macesanu, de 15 ani, cat si la Luiza Melencu, de 18 ani, disparuta…

- Alexandru Bogdan, avocatul suspectului in cazul de la Caracal, a declarat ca din casa lui Gheorghe Dinca anchetatorii au ridicat trei telefoane, precizand ca pata de sange din curtea acestuia este de natura animala. Avocatul s-a aflat duminica la Caracal, unde continua cercetarile la locuinta…

- DIICOT Craiova a dispus retinerea pentru 24 de ore a inculpatului Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal suspectat de uciderea adolescentei de 15 ani din localitatea Dobrosloveni, judetul Olt, acesta urmand a fi prezentat Tribunalului Dolj cu propunere...

- Anchetatorii au reluat cercetarile la locuinta lui Gheorghe Dinca, barbatul suspectat in cazul disparitiei fetei de 15 ani din Dobrosloveni. Cercetarile se desfasoara in prezenta lui Dinca, el fiind adus, sambata dupa-amiaza, la Caracal, de la Craiova. In fata casei lui Dinca au fost depuse lumanari…

- Scafandrii cauta in mai multe lacuri din trei județe, sperand sa descopere resturi ale victimelor presupusului criminal din Caracal. Anchetatorii se vor intoarce in locuința unde au fost gasite resturi umane și obiecte care au aparținut Alexandrei Maceșanu, fata care ar fi fost ucisa de individul reținut…

- Suspectul in cazul crimei de la Caracal, Gheorghe Dinca, a fost retinut pentru 24 de ore. El este acuzat de viol si trafic de minori. In cursul nopții, dosarul penal a fost preluat de D.I.I.C.O.T. Parchetul de pe langa Tribunalul Olt a declinat catre DIICOT Craiova ... The post Suspectul in cazul crimei…

- Alexandra Maceșanu, fata ucisa la Caracal, era o eleva de nota 9, o fata liniștita, preocupata doar de școala. Și Luiza, fata disparuta despre care se banuiește ca ar fi fost ucisa de același individ era o tanara foarte cuminte, iar profesorii sai spun ca era exclus „sa plece cu cineva”. Alexandra Maceșanu…

- DIICOT Craiova a preluat de la Parchetului de pe langa Tribunalul Olt ancheta in dosarul disparitiei fetei de 15 ani din Dobrosloveni, judetul Olt, pentru a-l reuni cu un dosar privind disparitia unei alte adolescente de 18 ani, a declarat, pentru AGERPRES, prim-procurorul DIICOT Craiova, Ionut Ciprian…