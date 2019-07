Stiri pe aceeasi tema

- Noi proteste declanșate de cazul din Caracal Mai multe persoane manifesteaza in fata sediului Ministerului Afacerilor Interne, in cadrul actiunii feministe 'Cade una, cadem toate!', in semn de protest fata de tragedia de la Caracal. Foto: Agerpres. Zeci de oameni au iesit în strada, în…

- Un nou protest este anuntat pe retelele sociale pentru duminica seara, de la ora 19.00, in Piata Revolutiei, in fata Ministerului de Interne, sub titlul „Cade una, cadem toate!”Protestul este organizat de Feminism Romania, Girl Up Romania, Vagenta, Centrul FILIA, E-Romnja, MozaiQ si CUTRA.…

- Protestul este organizat de Feminism Romania, Girl Up Romania, Vagenta, Centrul FILIA, E-Romnja, MozaiQ si CUTRA. Anuntul publicat pe Facebook de organizatori: „Moartea uneia dintre noi e moartea sigurantei tuturor femeilor. Atunci cand o femeie din aceasta tara este batuta, jignita, hartuita, ucisa…

- Mii de romani au protestat aseara in fata Ministerului de Interne si in piata Victoriei din Bucuresti fata de incompetenta autoritatilor si institutiilor responsabile in cazul monstrului din Caracal care e suspectat de rapirea si sechestrarea unei minore si, probabil, a unei

- Descoperire macabra in cazul dispariției a doua adolescente din Caracal: polițiștii au gasit ramașițe umane in casa unui mecanic auto din Caracal, despre care presupun ca ar fi luat fetele cu mașina, la ocazie. Ancheta este in plina desfașurare.