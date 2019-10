Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul Cristian Popescu este din nou audiat la Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție.Procurorul Cristian Popescu, care a stat pana la ora 6 pentru a intra in casa lui Gheorghe Dinca, a fost pus sub acuzare, in 9 septembrie, de catre procurorii Secției de ancheta pentru…

- Anchetatorii din cazul crimelor din Caracal au ridicat, vineri, mașina lui Gheorghe Dinca. Autoturismul cu care le-a luat la ocazie pe Alexandra și Luiza va fi dus la expertizare. In timp ce mașina barbatului a fost ridicata și dusa spre expertizare al Draganești, in curtea casei lui Dinca se fac in…

- Un roman a preluat o știre de pe un site din Estonia, unde se arde integral un porc și a facut comparații cu cazul Caracal, in care criminalul Gheorghe Dinca susține ca a ars cadavrul Alexandrei Maceșanu intr-un butoi improvizat,Romanul Mihai F. a descris experimentul facut in Estonia, pe care l-a și…

- Vladimir Beliș, fost șef INML, a declarat duminica pentru Antena 3 ca are siguranța ca rezultatele de la IML sunt corecte. Familia Alexandrei se indoiește insa de rezultatul oferit de medicii legiști. Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei Macesanu, fata rapita si ucisa la Caracal de Gheorghe Dinca,…

- Au trecut cateva ore de cand Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a comunicat familiei Alexandrei Macesanu ca ADN-ul fiicei lor, de 15 ani, se gaseste in butoiale lui Gheorghe Dinca, din Caracal. Si s-ar parea ca Alexandra n-ar fi singura victima a "monstrului" din Caracal!

- Fost ministru al Justiției, Tudorel Toader, a declarat referitor la cazul crimelor din Caracal ca este „greu de ințeles știința de carte a procurorului” care nu ar fi permis intrarea in casa lui Gheorghe Dinca, barbatul care a recunoscut uciderea Alexandrei Maceșanu și a Luizei Melencu, inainte de…

- Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal suspectat de uciderea Alexandrei Macesanu, de 15 ani, si a Luizei Melencu, de 18 ani, a fost adus miercuri la Penitenciarul Jilava. Gheorghe Dinca a fost luat, miercuri dimineata, din arestul IPJ Dolj, pentru a fi dus la Spitalul Penitenciar Jilava,…

- Localnicii din Dobrosloveni, localitatea de domiciliu a Alexandrei Macesanu, fata de 15 ani pe care ar fi ucis-o Gheorghe Dinca, vor fi consiliati psihologic, miercuri, de catre o echipa de psihologi de la Bucuresti, potrivit primarului comunei, Gheorghe Tudorascu. O echipa de psihologi a fost la Dobrosloveni…