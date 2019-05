Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ciprului, Nikos Anastasiades, l-a destituit vineri pe seful politiei, Zacharias Chrysostomou, in urma asasinarii mai multor femei straine si fiice ale lor de catre un militar din Garda Nationala, care a marturisit sapte crime, transmite agentia EFE, citata de Agerpres.Intr-o scrisoare…

- Ministrul cipriot al Justitiei și Ordinii Publice, Ionas Nicolaou (FOTO), a demisionat astazi, in contextul scandalului public provocat de modul in care Politia a anchetat disparitia unor femei din alte tari, victime ale unui presupus ucigas in serie neprins timp de aproape trei ani. "L-am informat…

- Un fost ofițer de armata, in varsta de 35 de ani și care se afla deja in arest, a recunoscut ca a omorat șapte persoane dupa ce a facut cunoștiința cu mai mult femei pe un site de intalniri online. Citeste si Detalii socante despre criminalul in serie din Cipru, care a ucis doua romance. Este…

- Dupa identificarea valizelor in care criminalul a marturisit ca a pus trupurile romancelor, ancheta s-a complicat. Autoritatile cipriote cer acum ajutorul celor din Romania. pentru a stabili daca printre victimele din lac se afla intr-adevar si cele trei romance.

- Trupul unei femei, aflat in stare de descompunere, a fost gasit duminica, intr-un gemantan, in lacul extrem de toxic, aflat in proximitatea unei mine abandonate, la vest de capitala Nicosia. Printre victime se numara si o femeie de 36 de ani din Buzau si fiica acesteia, de numai opt ani. Politia din…

- Detalii socante vin din Cipru. Expertii au localizat doua valize pe fundul unui lac – in cazul criminalului in serie. O romanca și fiica ei, disparute de doi ani, au fost ucise de un crimanal in serie. Crimele au avut loc in 2016 și autorul lor este un ofițer din armata cipriota, considerat primul criminal…