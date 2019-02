Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Parchetului Capitalei au clasat dosarul de distrugere din culpa deschis in ianuarie 2017 in urma incendiului care a avut loc in clubul Bamboo din Capitala. 44 de persoane au fost transportate atunci la spitalele din Capitala, fiind intoxicate cu fum.

- Parchetul de pe langa Tribunalul Sibiu a informat Politia Judeteana Sibiu despre faptul ca instanta a dispus arestarea preventiva pentru 30 de zile a celor trei suspecti. Astfel, R.M., de 30 de ani, din judetul Alba, este cercetat penal pentru omor calificat, O.O.I., de 38 de ani, din judetul Sibiu,…

- O modificare intrata in vigoare din prima zi lucratoare a acestui an este ca șoferii vor avea posibilitatea de a alege și de a folosi dovada inlocuitoare mai puține zile, pentru a-si recupera permisul mai repede, in cazul unei suspendari. Daca anterior erau obligați sa depuna permisul la expirarea…

- Oficiali ai DIICOT au declarat ca dosarul a fost preluat la data de 31 decembrie 2018. Pe 29 decembrie, Primaria Municipiului Bucuresti a reclamat accesari ilegale ale sistemului de semaforizare din Capitala. Reprezentantii Companiei Municipale Management Trafic Bucuresti, operator…

- Poliția marocana a arestat, marți, un barbat suspectat de moartea a doua turiste din Norvegia și Danemarca, aflate intr-o drumetie in Munții Atlas, si prezentau rani de cuțit la gat, a anuntat Ministerul marocan de Interne, relateaza Reuters preluata de mediafax. Corpurile celor doua turiste…

- Principalul suspect in cazul crimei comise in localitatea Istria din județul Constanța a fost prins. Este vorba despre un barbat de 62 de ani care a recunoscut cu seninatate ca a dat foc trupului victimei pe care tranșat-o pentru a șterge urmele crimei. Anchetatorii au stabilit ca victima a fost ucisa,…

- Politia a deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa in cazul elevului cazut pe scarile liceului Balasa Doamna. Inspectoratul asteapta rezultatele anchetei interne derulate in scoala pentru a stabili de ce elevul nu era in amfiteatru cu ceilalti colegi si cine trebuia sa-l supravegheze.

- Crima socanta in Bucuresti, in aceasta dimineata. Un tanar in varsta de 38 de ani, Florin Frimu, a fost gasit mort, injunghiat, intr-un apartament dintr-un bloc aflat pe Aleea Diham, acolo unde locuia cu chirie