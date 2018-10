Stiri pe aceeasi tema

- Un deputat propune ca concediul paternal sa creasca de la 5 la 7 zile deoarece, considera acesta, tatal trebuie sa fie un sprijin pentru bebelus. Concediul paternal ar putea creste de la cinci zile, cat este in prezent, la sapte zile in cazul nasterii unui copil si la 10 zile in cazul nasterii a cel…

- Concediul paternal ar putea creste de la cinci zile, cat este in prezent, la sapte zile in cazul nasterii unui copil si la 10 zile in cazul nasterii a cel putin doi copii, informeaza Romania TV. Citeste si Alocatii majorate cu pana la 80%, de la 1 ianuarie 2019. In ce stadiu se afla proiectul…

- "Obiectivul proiectului il reprezinta prevenirea afectiunilor dentare pentru mentinerea unui organism sanatos printr-o solutie de tratament minim invaziva care corecteaza probleme dentare deseori ireversibile, dar care pot fi tratate ortodontic cu rezultate spectaculoase, prin aplicarea de aparate…

- Avocatul Poporului a anuntat, miercuri, ca s-a sesizat din oficiu in cazul a doi copii agresati fizic de angajati ai Politiei Locale din sectorul 3, potrivit Agerpres."Sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a art. 22 si art. 49 din Constitutia Romaniei privind dreptul la viata si…

- Incepand de astazi, pacienții cu astfel de probleme sunt așteptați la spitalul de copii din Capitala pentru evaluare, in funcție de rezultatele careia vor fi programați pentru operație in luna octombrie, sau vor fi puși pe o lista de așteptare pentru o intervenție ulterioara. Astazi a debuteaza la…

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale anunta despre existenta unui focar multiplu cu suspectie la rujeola, cu implicarea a 20 de copii, dintre care doar 3 dintre ei au beneficiat de cate o singura doza de vaccin cu component rujeolic, ceea ce este insuficient pentru a

- Premieul grec a anunțat, vineri, ca una dintre ipotezele luate in calcul privind incendiile din Grecia este ca acestea sa fi fost provocate, existand indicii in acest sens.Guvernul va actiona repede cu un plan national pentru a ataca problema incalcarii de decenii a prevederilor in domeniul…