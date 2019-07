Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat, joi, ca unii dintre tinerii aflati in tabara in Japoia si care au ramas blocati pe aeroport au plecat deja catre Romania, restul urmand a pleca joi dupa-amiaza, potrivit MEDIAFAX.Citește și: EXCLUSIV ‘Spirala’ USR-PLUS-LGBT-Rezist. Finanțatorul…

- Un dosar penal pentru inselaciune a fost dechis de politistii din Gorj in cazul taberei din Japonia in cadrul mai multi elevi romani au ramas blocati in aeroport, in Tokyo. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat, joi, ca o parte dintre tineri au plecat spre Romania.

- Tinerii romani care erau in tabara in Japonia si au ramas blocati, in drum spre casa, pe aeroporturile din Tokyo sau Milano au plecat sau urmeaza sa plece catre Bucuresti, informeaza Ministerul Afacerilor Externe, intr-un comunicat transmis joi AGERPRES. Potrivit sursei citate, o parte…

- Ministerul Turismului s-a autosesizat in cazul taberei pentru copii organizate in Tokyo de catre o asociatie din Romania care nu detinea licenta pentru activitatea de turism, fiind dispuse verificari de urgenta, prin reprezentantii Directiei Control din cadrul ministerului, la sediile ONG-ului aflate…