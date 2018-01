Stiri pe aceeasi tema

- Mama copiilor agresați in lift de un necunoscut a povestit ce au relatat micuții despre incidentul din Drumul Taberei. Copiii sunt speriați și au explicat de ce nu au reacționat, baiatul crezand ca viața surorii sale este in pericol, dupa ce fata a fost ținuta pe pervazul blocului, la etajul 8.

- Noi detalii ies la iveala in cazul misteriosului accident petrecut noaptea trecuta in localitatea buzoiana Satuc, soldat cu moartea unei fetițe de 11 ani. Cel care a provocat tragedia este chiar unchiul copilei, un individ care s-a urcat baut la volan și fara sa fi avut vreodata permis de conducere.…

- Un tanar moldovean a hotarat sa se razbune pe concubina sa, cu care era in conflict. Astfel, i-a sustras actul de identitate romanesc, perfectat ilegal in Italia, și l-a prezentat polițiștilor de frontiera. Cazul a fost semnalat pe 4 ianuarie, in punctul de trecere Sculeni, se anunța intr-un comunicat…

- Pâna pe 16 ianuarie curent, familiile cu copii si persoanele cu nevoi speciale vor trece frontiera prin banda destinata Corpului Diplomatic. Pentru informarea participanților la trafic au fost instalate panouri ce indica direcția de deplasare. Actiunea face parte din setul de masuri…

- Politistii au impus mai multe restrictii de trafic in Capitala pentru organizarea Revelionului in Piata George Enescu, manifestare la care organizatorii estimeaza ca vor participa 30.000 de persoane. In unele zone restrictiile au intrat in vigoare, in altele urmand a fi valabile de duminica dupa-amiaza.

- Cazul tanarului voleibalist Razvan Racașan, care a povestit ieri in Gazeta Sporturilor ca a fost terorizat de Virgil Rau, antrenorul sau de la Centrul de Excelența din Baia Mare, se extinde. ...

- Traficul rutier va fi restrictionat miercuri, joi si vineri pe mai multe artere din Capitala. Cu ocazia unei manifestatii organizate in Piata Victoriei, miercuri, in intervalul orar 7,00 - 21,00, Brigada Rutiera va restrictiona temporar traficul rutier, incepand cu ora 7,00, pe sos. Kiseleff,…

- Duminica, 17 decembrie 2017, peste 80 de politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti vor actiona pentru mentinerea ordinii publice si a sigurantei rutiere, cu ocazia desfasurarii pe Stadionul 'National Arena' din Capitala a meciului de fotbal dintre echipele F.C.S.B.…

- O femeie suspectata ca a amenințat mai mulți oameni in autobuz, in Ploiești, a fost prinsa vineri, in București, intr-o stație de metrou. Este al treilea caz de amenințari din ultimele zile. Polițiștii din Capitala au confirmat ca au gasit intr-o stație de metrou o persoana cu probleme psihice. Au…

- Oamenii legii din Chisinau au descins concomitent mai multe perchezitii autorizate in contextul combaterii traficului ilicit de droguri pe teritoriul Capitalei. Fortele de ordine au intervenit la efectuarea perchezitiilor la domiciliile a sase indivizi cu varstele cuprinse intre 20 ani si 30 ani, domiciliati…

- Doi francezi sunt acuzați ca și-au ucis bebelușul, dupa ce i-au pus antidepresive și calmante in lapte. Cei doi ar fi vrut astfel sa-l faca pe copil sa se opreasca din plans, relateaza Daily Mail. Delphine Niepceron (27 de ani) și Cyrille Le Got (43 de ani) sunt judecați acum pentru moartea fetiței…

- Doua persoane, printre care un copil, au ajuns la spital dupa ce masina in care se aflau a fost lovita frontal de un alt autoturism. Accidentul s-a produs pe strada Alecu Russo din Capitala.Politistii spun ca soferul automobilului care a iesit pe contrasens ar fi adormit la volan.

- Un elev de 16 ani a fost reșinut de polițiști dupa ce a agresat un cadru didactic. Cazul vine la o zi dupa ce un alt elev de 17 ani a fost arestat 30 de zile pentru ca și-ar fi agresat, în repetate rânduri, mai mulți colegi. RECOMANDARE: PREMIERA LA CONSTANȚA.…

- Politistii din Prahova fac joi dimineata 52 de perchezitii in 7 judete si in Capitala, la sediile unor societati comerciale si la locuintele unor persoane banuite de evaziune fiscala si spalare a banilor.

- Oamenii legii sint tot mai des vazuți dimineata la trecerile pietonale din preajma scolilor unde traficul rutier este mai aglomerat, noteaza NOI.md. Scopul activitatilor demarate este de a asigura securitatea copiilor si prevenirea tamponarilor de pietoni la zebre. Politistii sensibilizeaza insotitorii…

- Starea deputatului PSD Radu Vasilica este în continuare grava, dupa accidentul rutier de sâmbata. Parlamentarul a fost transportat la Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca, având mai multe fracturi multiple. Medicii din Capitala au fost nevoiti sa-i amputeze un picior.…

- Tinerii de 17 și 18 ani, din Gorj și Dolj, risca sa ajunga dupa gratii dupa ce au furat mancare de caini. Aceștia au recunoscut ca au luat cei zece saci dintr-un magazin din zona Complexului Studențesc, scrie tion.ro. "Polițiștii locali aflați in patrulare in Complexul Studențesc au…

- Parlamentarul social-democrat spune ca si-a lasat masina aseara, dupa ce a venit de la Parlament, langa blocul in care locuieste chiar in apropierea Parlamentului si exact langa sediul Serviciului Roman de Informatii din Capitala. Catalin Radulescu sustine ca ieri a strans in Parlament semnaturi pentru…

- Interventia la accidentul rutier din zona Baicului din Capitala care a fost urmat de un incendiu puternic in urma caruia o persoana a murit si alta a fost grav ranita a fost intarziata din cauza unei erori de comunicare intre dispecer si echipajele operative, fiind alertata o autospeciala de stingere…

- Nervii si claxoanele sunt o obisnuinta in aproape toate intersectiile din Capitala, asa ca situatii periculoase precum cea creata de soferul Jandarmeriei devin o nefericita obisnuinta. Politistii care dirijeaza circulatia la orele de varf nu mai fac fata, iar soferii se plang ca pierd timp pretios in…

- Politistii gorjeni au deschis un dosar penal de ucidere din culpa in cazul barbatului gasit ieri mort, intr-un canal afluent al raului Jiu, situat langa DJ 674, in zona Turceni. Momentan, identitatea persoanei decedate nu a putut fi stabilita. Cadavrul ...

- O acțiune a polițiștilor locali din Buzau prin barurile și salile de joc a dus la depistarea mai multor elevi chiulangii. Este vorba despre 24 elevi dintre care 9 elevi absentau de la cursuri nejustificat. Polițiștii locali urmeaza sa anunțe conducerea școlilor unde invața chiulangii. Totodata, și parinții…

- O femeie s-a simțit rau, aseara, într-un tren care ajungea în gara din Chișinau. În ajutor i-au venit polițiștii, care au chemat o ambulanța și au însoțit-o pâna doamna a fost preluata de medici. Imaginile au fost filmate de un martor ocular. În…

- Mai multe lucrari de plombare a suprafetei carosabile sunt programate, miercuri, pe Autostrada Soarelui, atat inspre litoral, cat si pe sensul de mers catre Capitala, potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). Conform sursei citate, miercuri, in…

- Politistii de la Imigrari din Bucuresti au depistat in ultimele 24 de ore, la actiunile intreprinse in zona caminelor studentesti, sapte cetateni straini in situatii ilegale si au emis decizii de returnare pentru doi dintre acestia, informeaza un comunicat de presa al IGI. De asemenea, oamenii legii…

- Potrivit sursei citate, hotii nu au fost inca descoperiti, dar politistii de Investigatii Criminale care au preluat cazul au in vedere mai multe piste. Catedrala Arhiepiscopala din Buzau a fost sparta de hoti in noaptea de sambata spre duminica, acestia au furat banii din "cutia milei"…