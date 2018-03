Stiri pe aceeasi tema

- Cazul ucigasului Florin Buliga, brasoveanul care a ingrozit Romania cu fapta lui cutremuratoare e departe de a fi elucidat. Procurorul a facut mai multe declaratii foarte importante cu privire la...

- Șeful Direcției Generale Energetice din cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii, Calin Negura, a vorbit în cadrul emisiunii,,Logica Puterii", moderata de Tatiana Cebotari, realizata în studioul Sputnik Moldova, despre transparența licitațiilor care au avut loc în vederea…

- Un agent de politie de la Rutiera a ranit grav un barbat pe care il urmarea, dupa ce arma sa s-a descarcat accidental. Potrivit Politiei Romane, in zona industriala a municipiului Vaslui, un agent de politie din cadrul Biroului Rutier a urmarit un tanar de 26 de ani suspectat de comiterea unei infractiuni…

- Donarea de lapte matern a ajuns sa fie o practica folosita si la Iasi, pe diferite grupuri de discutii intre mamici fiind postate anunturi prin care mamele se ajuta reciproc donand lapte. Desi schimbul de lapte matern nu este o practica noua, aceasta a inceput sa fie una tot mai des folosita, laptele…

- Magistratii Judecatoriei Barlad au finalizat miercuri, 7 martie, procesul in cazul unei femei de 68 de ani din Barlad, acuzata ca vreme indelungata a terorizat o profesoara din Barlad, amenintand ca o va omori intr-un mod barbar sau ca va plati tigani sa o abuzeze.

- Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS) a fost eliminata pentru beneficiarii de indemnizatie crestere copil, de venit minim garantat si de indemnizatie acordata pentru concediului de acomodare in urma unei adoptii, se arata intr-un comunicat al Ministerului Muncii si Justitiei Sociale…

- O copila de numai 5 ani din comuna Schela a fost in mare pericol dupa ce, din greseala, a confundat sticla de suc cu cea de vin. Copilei i s-a facut rau si atunci mama a chemat salvarea. Vinul fusese primit de tata de la un vecin caruia ii taiase lemne. Omul a turnat in doua cani, dar s-a luat cu treaba,…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, miercuri, ca nu sunt probleme legate de culturile mari de grau, orz sau secara, chiar daca temperaturile sunt scazute in aceasta perioada de ninsori si viscol. Totusi, sunt semne de intrebare legate de pomicultura si viticultari, a adaugat el.…

- Universitatea de Medicina din Iasi ar fi discriminat studentii de cult adventist dupa ce ar fi programat examene sambata, zi pentru care religia minoritara nu permite alte activitati decat cele religioase.

- Viscolul a creat probleme si in judetul Galati. Insa, de data asta, nu s-au inchis drumuri si nici nu au mai ramas ambulante blocate in nameti. Cu ajutor de la drumari, la unele cazuri, cel putin pana acum, ambulantele au ajuns cu bine. "Pana in acest moment nu sunt drumuri inchise. Au fost probleme…

- Initial, s-a spus ca Iulian Dumitras a plecat din club fara sa loveasca pe nimeni. Imaginile spun insa altceva. In inregistrare se vede cum politistul il loveste cu piciorul in gura pe Radu Holban, care acum se afla dupa gratii pentru tentativa de omor.

- Dorin Schiopu a jucat ani de zile baschet de performanta la Cluj, iar in prezent organizeaza evenimente sportive si se ocupa de echipa de seniori de la Iasi. Fiind o persoana care cunoaste lumea sportului atat din arena cat si de pe marginea acesteia, l-am invitat pe acesta sa faca o radiografie a situatiei…

- Moartea unui elev de 15 ani, elev la Seminarul Teologic din Neamt, ridica multe semne de intrebare, dupa ce baiatul s-ar fi plans ca se simte rau cu o zi inaintea decesului. Marius avea 15 ani si era elev in anul II, la Seminarul Teologic Liceal Ortodox "Veniamin Costachi", Vanatori-Neamt.…

- CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, a aflat detalii legate de moartea sportivului de 23 de ani din Dambovița. Florin Stelian era legitimat la Clubul Respect Gym din Gaești. De un an nu mai participa, insa, la competiții. Tanarul locuia in Matasaru, alaturi de parinți. Tragedia s-a petrecut intr-o fracțiune…

- Detalii noi in cazul barbatului de 34 de ani care si-a omorat sotia de 29 de ani, iar apoi s-a aruncat de la etajul sapte al unui bloc din sectorul Telecentru din Chisinau. Acesta lucra in calitate de stomatolog la o clinica privata, iar sotia sa, Anastasia Cecati, era un cunoscut model si actrita in…

- O mama din Iași a aflat ca este datoare, dupa plafonarea indemnizațiilor pentru creșterea copilului. Femeia, in varsta de 35 de ani, trebuie sa returneze nu mai puțin de 18.000 de lei, bani pe care i-ar fi incasat fara drept in timpul concediului de creștere a copilului. In urma verificarilor realizate…

- „Am o mare rugaminte catre toti iesenii cu suflet mare. Va rog din suflet sa va indreptati rugaciunile, puterea si dorinta de a dona sange la Centrul de Transfuzii din Iasi", a precizat fiica acestuia in anunt. Initial a fost dus la Spitalul de Neurochirurgie, iar ulterior la Spitalul „Sf. Spiridon",…

- Povestea copilului dat afara din spital in coma a emoționat și revoltat toata țara. Dupa ce TVR a facut public acest caz, baiatul a fost adus din casa parinților lui din Oradea și adus intr-un spital din București, unde este ingrijit tot timpul de o echipa de medici și

- Liviu Dragnea este pregatit sa provoace o noua revolutie in PSD si asta numai pentru a asi apara interesele. Astfel, presedintele PSD vrea sa excluda din partid trei persoane foarte importante. Daca in cazul primarului de la Iasi, Mihai Chirica sau in cel al lui Nicolae Badalau nu este o surpriza…

- Cazul unei copile de 11 ani din Spania, care a nascut, a șocat pe toata lumea. Mai grav este ca tatal copilului are 14 ani și este fratele ei. Fetița a ajuns la spital cu dureri foarte mari de stomac, iar medicii i-au spus ca, de fapt, nu sufera de nicio afecțiune, ci este insarcinata. …

- Un furt ciudat a fost pe cale sa se produca la Iasi sambata aceasta. Un barbat de 44 de ani din Bacau de origine a luat dintr-un supermarket cateva zeci de conserve de ton si a vrut sa iasa fara sa le achite. Insa personalul din magazin s-a mobilizat si hotul a fost tinut pana la venirea Politiei. Facand…

- „Vom depune o solicitare la Parlament - mai greu prin Ministerul Sanatații pentru ca e procedura lunga. Pentru noi e mult mai simplu, printr-o relație directa cu parlamentarii din Comisia de sanatate din Parlament, ca prin ei sa depunem un proiect de lege de modificare a Legii 95”, a afirmat, pentru…

- Rezultatul necropsiei in cazul baietelului de patru ani care a murit, joi, la Spitalul din Motru, confirma faptul ca acesta a decedat din cauza meningitei. Politia a deschis o ancheta, fiind intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa.

- La Inspectoratul de Poliție al sectorului Botanica a fost pornita o cauza penala in privința cazului semnalat de tinara din Anenii Noi, care susține ca a fost nevoita sa avorteze intr-un WC de la Institutul Mamei și Copilului, potrivit avocatului Promo-LEX Dumitru Petru Sliusarenco. Informația a fost…

- In presa a fost relatat cazul unui copil de 9 ani, victima a unui accident, care a fost dat afara din spitalul din Oradea, desi se afla in stare foarte grava, iar familia a fost pusa sa plateasca spitalizarea. Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi ca nu se pune problema platii spitalizarii,…

- Dupa ce presa a facut public cazul de la Oradea, ministrul Sanatații a intervenit pentru a face clarificari in acest sens. Parinții unui baiețel de noua ani susțin ca li s-a cerut sa plateasca factura de spitalizare pentru fiul lor care in septembrie a suferit un accident grav. In urma accidentului…

- Trei femei au fost retinute in cazul baiatului agresat intr-o scoala din Constanta, acestea fiind banuite de comiterea infractiunilor de lovire sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Inspectoratul Teritorial de Munca ITM Vaslui a sesizat Parchetul de pe langa Tribunalul Vaslui cu privire la cazul unui copil de 13 ani, impuscat accidental la o partida de vanatoare organizata, sambata, pe un fond de vanatoare din orasul Murgeni, informeaza Agerpres.ro. Avand in vedere ca este vorba…

- UPDATE: Starea copilului este stabila iar acesta este constient. Diagnosticul complet, prezentat de medici, este fractura de femur, treimea stanga inferioara, produsa prin impuscare. Dupa ce a fost stabilizat la ATI Reanimare de la Spitalul din Barlad, acesta a fost trimis, in uma cu cateva momente,…

- O noua lovitura pentru Gigi Becali! Tribunalul București a respins o excepție invocata de avocații FCSB și a amanat pentru 7 martie pronunțarea in dosarul in care CSA Steaua ii cere lui Gigi Becali daune de 37 de milioane de euro."Avocații FCSB au invocat faptul ca acțiunea CSA Steaua ar fi…

- Politistii ieseni au demarat, pe 15 ianuarie, o ancheta dupa ce o eleva in varsta de 16 ani a reclamat ca ar fi fost violata in scara unui bloc din cartierul Alexandru cel Bun din municipiul Ia...

- La aproape opt luni de la comiterea oribilei crime, ucigasii lui Razvan Sirbu, un tanar din Iasi in varsta de 21 de ani, au fost condamnati la inchisoare. Charlie White, un tanar de 19 ani, va sta la inchisoare cel putin 16 ani pana cand va putea fi eliberat conditionat, in timp ce Alex Macdonald…

- Situatiile disperate se pot transforma uneori in oportunitati si sanse la o viata mai buna, iar o mana de ajutor din partea comunitatii poate insemna enorm pentru o familie aflata in dificultate. Cu ajutorul Fundatiei Hope and Homes for Children, a Directiei Generale pentru Asistenta Sociala si Protectia…

- "Dupa cum stiti deja toti din Iasi, in cursul sapaturilor pentru fundatia unui bloc de la intersectia Potiers cu Nicolina au avut loc surpaturi de pamant, afectand trotuarul si strada adiacenta santierului. Pot exista trei variante prin care s-a ajuns aici: 1) si autoritatile statului si constructorul…

- Politia a deschis dosar penal pentru moarte suspecta in cazul copilului de un an si jumatate decedat la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Satu Mare, fiind ridicate documentele intocmite de medici, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al…

- Locuitorul raionului Telenesti, al carui fiu ar fi tras dintr-o arma de vinatoare intr-un minor, va comparea pe banca acuzatilor pentru pastrarea neglijenta a armelor de foc si munitiilor. Procuratura raionului Telenesti a finalizat urmarirea penala si a trimis cauza penala de invinuire a acestuia…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu in cazul bebelusului decedat la finele anului trecut la Spitalul "Cuza Voda" din Iasi, potrivit unui comunicat de presa remis, miercuri, AGERPRES. "Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, a initiat o serie de demersuri si monitorizeaza modul…

- Partidul Demnitate și Adevar spune ca reacția autoritaților cu privire la cazul avortului de la Institutul Mamei și Copilului este o "tentativa de mușamalizare". "Intr-un stat democratic, in mod normal se impunea demisia imediata a ministrului Sanatații, a șefului instituției medicale, coroborata cu…

- Ministerul Sanatatii a prezentat marti, 9 ianuarie, rezultatele anchetei interne initiate de institutie pe cazul tinerei care a avortat in toaleta Institutului Mamei si Copilului. Ca urmare a acestui incident, au fost concediati trei medici, iar alti doi s-au ales cu „mustrare aspra”.

- Rezultatele anchetei interne in cazul tinerei care a avortat in veceul Institutului Mamei și Copilului arata ca personalul medical al instituției a incalcat grav prevederile Codului de etica și deontologie, noteaza Noi.md. Constatarea aparține comisiei de ancheta creata de Ministerul Sanatații, Muncii…

- Stimulentele de insertie pentru cresterea copilului platite in luna noiembrie 2017 au totalizat 56,14 milioane de lei, suma medie acordata fiind de 625,89 lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). Astfel, in luna noiembrie, erau inregistrati…

- Cazul soților Maleon a zguduit intreaga țara, dupa ce, exact de Craciun, cei doi și-au luat viața. Noi informații ies la iveala in acest caz, mai ales despre soțul Andei, Bogdan Petru Maleon, care ar fi avut o relație extraconjugala.

- Detalii socante ies la iveala din ancheta privind crima facuta in a doua zi de Craciun intr-o comuna de langa Hirlau! Femeia de 33 de ani ingropata pe camp de barbatul cu care avea trei copii, si de catre unul dintre fiii lor, minor, a murit asfixiata.

- O declarație comuna a femeilor care au avut de suferit in urma interacțiunii cu sistemul medical din Republica Moldova a fost scrisa și publicata pe o rețea de socializare de activista civica Anastasia Cucuruz. Declarația vine dupa ce o femeie ar fi fost lasata sa nasca in veceul Institutului Mamei…

- Un adolescent de 17 ani din comuna Hirlau, județul Iași, le-a marturisit vecinilor ca tatal i-a ucis mama și apoi l-a fortat sa ascunda urmele crimei. Alertati de vecini, politistii au descoperit trupul femeii ingropat in apropierea casei.

- Politia a pornit un proces penal pe faptul incalcarii din neglijenta a regulilor si metodelor de acordare a asistentei medicale, in cazul tinerei de 19 ani care a fost lasata sa-si nasca copilul mort in toaleta Institutului Mamei si Copilului.

- Administrația Institutului Mamei și Copilului (IMC) s-a autosesizat pe marginea cazului relatat de o tânara care acuza medicii și asistentele mediale de indiferența și spune ca a fost nevoita sa nasca în toaleta instituției. Potrivit administrației IMC, pâna în prezent…

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale investigheaza calitatea asistenței acordate tinerei care a fost nevoita sa nasca in toaleta Institutului Mamei și Copilului, fara supraveghere medicala, noteaza NOI.md. Intr-o declarație publica, instituția anunța ca s-a autosesizat și a inițiat o ancheta…

- Caz infiorator. Cadavrul unei femei in varsta de 35 de ani a fost descoperit intr-o groapa. Aceasta a fost bagata acolo de catre concubinul ei cu care traia de aproape 17 ani. Cei doi aveau impreuna mai multi copii minori, iar unul dintre acestia chiar ar fi fost obligat de catre tatal lui sa sape groapa…

- Un barbat în vârsta de 47 de ani, din Scobinti, județul Iași a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce si-a omorât sotia în vârsta de 33 de ani si si-a obligat baiatul de 15 ani sa o îngroape