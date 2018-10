Stiri pe aceeasi tema

- In Orientul Mijlociu si zona Golfului Persic se desfasoara doua razboaie cumplite (Siria, Yemen) unde masacrele, executiile, tortura sunt practici cotidiene. Si, totusi, presa vorbeste rar si marginal despre ele. In schimb, marile ziare al lumii (puteti verifica acum New York Times si Washington Post…

- Donald Trump a amenintat Riadul cu consecinte 'foarte grave' daca este confirmata responsabilitatea sa, noteaza AFP. 'Mi se pare cert ca este asa. Este foarte trist', a declarat președintele american, intrebat despre posibilul deces al jurnalistului dat disparut dupa ce a intrat in consulatul Arabiei…

- Președintele Donald Trump a spus miercuri ca nu a incercat sa ii acopere pe aliații sai saudiți in povestea dispariției jurnalistului Jamal Khashoggi și ca "cel mai probabil vom ști la sfarșitul saptamanii" ce s-a intamplat cu acesta, dupa ce liderul de la Casa Alba a fost acuzat de Washington Post…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo este asteptat miercuri in Turcia, venind din Arabia Saudita, unde a mers marti pentru a discuta despre disparitia la Istanbul in urma cu doua saptamani a jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, a anuntat marti Ministerul de Externe turc, relateaza AFP preluata…

- Secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a cerut "adevarul" in cazul dispariției jurnalistului saudit Jamal Khashoggi și a spus ca se teme ca astfel de dispariții se vor intampla mai des și ca vor deveni "noua normalitate", scrie BBC .

- Elemente care acrediteaza teza disparitiei fortate sau a asasinarii jurnalistului saudit la Istanbul de catre agenti din tara sa au fost dezvaluite miercuri de media turce, in timp ce logodnica sa ii cere ajutorul lui Donald Trump, relateaza miercuri AFP. Jamal Khashoggi, un jurnalist…

- Statele Unite "urmaresc indeaproape" situatia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, dat disparut la 3 octombrie la o zi dupa o vizita la consulatul saudit la Istanbul, a declarat marti secretarul american al Apararii, Jim Mattis, relateaza AFP. "Urmarim situatia indeaproape si actionam in stransa cooperare…

- Autor al unor articole de opinie pentru Washington Post, Jamal Khashoggi nu a mai fost vazut de cand a intrat in consulat marti dupa-amiaza, a afirmat logodnica sa care l-a insi nu a mai fost vazut de cand a intrat in consulat marti dupa-amiaza, a afirmat logodnica sa care l-a insotit si l-a asteptat…