- Politistii din Suceava l-au arestat pe Mykhailo Labutin, un infractor periculos aflat pe lista „Most Wanted“ a Interpolului, care era cautat in toata lumea in baza unui mandat de arestare emis in decembrie 2014.

- Pâna pe 16 ianuarie curent, familiile cu copii si persoanele cu nevoi speciale vor trece frontiera prin banda destinata Corpului Diplomatic. Pentru informarea participanților la trafic au fost instalate panouri ce indica direcția de deplasare. Actiunea face parte din setul de masuri…

- Profesorul Cristian Ploscaru, un apropiat al lui Bogdan Petru Maleon, care a fost gasit spanzurat, alaturi de soție, in ajunul Craciunului, vine cu o explicație legata de faptul ca ușa casei celor...

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi sustin ca directorul Bibliotecii Central Universitare din Iasi, Bogdan Petru Maleon, si sotia sa s-au sinucis in prima zi de Craciun, la o diferenta de cateva ore."Din primele cercetari care s-au efectuat in cursul dupa amiezii de ieri si…

- S-a nascut cu probleme grave si, desi medicii nu-i dadeau nicio sansa, baietelul s-a luptat sa traiasca. Acum are 5 ani si e in permanenta conectat la aparate si supravegheat de parinti.

- La data de 20.12.2017, polițiștii Serviciului pentru Actiuni Speciale au organizat pentru 200 de copii din cadrul Scolii “Pelaghia Rosu” din Marisel si Scolii Gimnaziale “Constantin Brancusi” din Cluj-Napoca, un eveniment sportiv in cadrul programului național “Scoala altfel”, constand intr-o competitie…

- Mai multe tigari de contrabanda, ambalate in colete de mici dimensiuni, au fost trecute peste frontiera cu Ucraina cu o drona, urmand a fi preluate de un cetatean roman. Deoarece acesta a incercat sa fuga, politistii de frontiera din Maramures au tras mai multe focuri de arma in plan vertical.

- In cursul zilei de joi, pe raza comunei Drajna, polițiști din cadrul Secției Rurale nr. 11 au oprit pentru control un autoturism care transporta 50 kg de ramuri de brad (cetina), fara documente legale de proveniența. Intreaga cantitate a fost confiscata și predata organelor silvice competente,…

- Cetateanul ucrainean Viacheslav S., in varsta de 50 ani, care conducea un microbuz marca Mercedes Sprinter, inmatriculat in Polonia a fost verificat vineri dimineața, la P.T.F Valea lui Mihai, pe sensul de ieșire din tara. In urma controlului la frontiera, politistii au descoperit ascunse,…

- Peter Szijjarto, ministrul de Externe al Ungariei, a declarat, miercuri, ca minoritatile maghiare din regiune incheie un an foarte zbuciumat, adaugand ca maghiarii din Ucraina au cele mai mari dificultati din cauza noii legi a educatiei din aceasta tara, relateaza MTI.

- Doi francezi sunt acuzați ca și-au ucis bebelușul, dupa ce i-au pus antidepresive și calmante in lapte. Cei doi ar fi vrut astfel sa-l faca pe copil sa se opreasca din plans, relateaza Daily Mail. Delphine Niepceron (27 de ani) și Cyrille Le Got (43 de ani) sunt judecați acum pentru moartea fetiței…

- Un elev de 16 ani a fost reșinut de polițiști dupa ce a agresat un cadru didactic. Cazul vine la o zi dupa ce un alt elev de 17 ani a fost arestat 30 de zile pentru ca și-ar fi agresat, în repetate rânduri, mai mulți colegi. RECOMANDARE: PREMIERA LA CONSTANȚA.…

- Lauren Danks, în vârsta de 22 de ani, a dormit lânga fiica ei moarta, pe toata perioada doliului. Micuția și-a perdut viața într-un accident de mașina, în timp ce mama sa se afla la volan. Accidentul s-a produs dupa ce șoferul unei alte mașini, care se…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a declarat miercuri, la Bruxelles, ca "principala prioritate" a Statelor Unite in Ucraina este oprirea violențelor prin desfașurarea de forțe de menținere a pacii, relateaza AFP. "Sfârșitul violențelor este principala…

- Un britanic, nascut in Polonia, a susținut ca dorește „sa ucida un musulman, a efectuat salutul nazist și a vorbit despre supremația albilor”, declara procurorii care se ocupa de cazul sau. Marek Zakrocki, in varsta de 48 de ani, se afla in stare de ebrietate atunci cand a devenit violent in apropierea…

- Expertiza medico-legala care a socat o tara intreaga este tema editiei de azi a emisiunii Vorbeste Moldova. In sangele bebelusului accidentat de doar patru luni a fost gasit alcool, cu o concentratie de 0,44 promile.

- Suspectii in cazul crimei din Calarasi au fost prinsi, fiind vorba de doi adolesecenși de 16 și, respectiv 18 ani. UPDATE ora 22:00 Conform surselor Libertatea, tanarul de 18 ani implinise aceasta varsta zilele trecute și dorea sa iși cumpere o mașina, iar minorul, in varsta de 16 ani, dorea sa faca…

- Politia turca a eliberat 57 de migranti pakistanezi care fusesera legati de contrabandisti in subsolul unui imobil din Istanbul in incercarea de a obtine bani de la ei dupa ce le promisesera ca ii vor duce in Europa, a informat marti presa turca, relateaza AFP. Cei 57 de cetateni pakistanezi au fost…

- Patru copii au fost gasiti fara supraveghere, pe strazile Capitalei, doar in ultimele zile. Un baietel de doi ani si o fetita de sapte ani, frate si sora, au fost observați luni seara de polițistul de sector in preajma unui restaurant de pe strada Calea Ieșilor.

- Intalnirea ministrului pentru romanii de pretutindeni, Andreea Pastirnac, cu ambasadorul Italiei la București, E.S. Marco GiungiMinistrul pentru romanii de pretutindeni, Andreea Pastirnac, a avut astazi, 24 noiembrie 2017, o intrevedere cu ambasadorul Italiei la București, E.S. Marco Giungi,…

- Politistii au intervenit, marti, la peste 2.400 de evenimente, dintre care peste 1.990 sesizate prin 112. Pentru ilegalitatile depistate in urma actiunilor si interventiilor, au fost aplicate peste 8.400 de sanctiuni contraventionale, in valoare de aproape 2.500.000 de lei, fiind constatate 688 de…

- Ieri, polițiștii de frontiera de la Sectorul Izvoarele Sucevei au descoperit abandonate in apropierea graniței, mai multe colete cu 8.500 de pachete cu țigari, de proveniența ucraineana. Intreaga cantitate de țigari in valoare de aproximativ 100.000 de lei a fost ridicata in vederea confiscarii. Cercetarile…

- Președintele de onoare al Partidului Unitații Naționale, Traian Basescu, susține ca Romania ar fi in legitimitate, daca Unirea cu R. Moldova s-ar produce in conformitate cu actul final de la Helsinki, adica prin discuții și negocieri politice. „Romania va fi in legitimitate și aliații noștri vor fi…

- In urma cercetarilor efectuate de catre o comisie mixta de inspectori ai IGSU, poliție și procurori, au fost inaintate mai multe versiuni preliminare privind izbucnirea incendiului din satul Danu, raionul Glodeni.

- Politistii judiciaristi au declansat o operatiune de identificare la nivel national dupa ce patru persoane au comis mai multe furturi dintr-un mall. Indivizii au sustras aparatura electronica si electrocasnica in valoare de cateva sute de lei, dintr-un magazin din Promenada Mall Selimbar. Deoarece politistii…

- Cazul unui barbat in varsta de 30 de ani, care arata ca un copil, a atras atenția presei Chineze. Tanarul are inalțimea de doar 80 de centimetrii. Acesta nu a mai crescut de la varsta de 2 ani. Wang Tianfang s-a nascut in 1987, insa arata ca un copil. O boala necunoscuta l-a afectat la varsta…

- Patru copii, banuiti de comiterea unei infractiuni de talharie au fost identificati de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, urmare a cercetarilor in cazul savarsirii unei infractiuni de talharie, politistii din cadrul Politiei orasului Harsova au identificat patru minori, cu varste cuprinse…

- Continuarea confruntarilor armate in estul Ucrainei ar putea conduce la o poluare letala cu clor daca stațiile de tratare a apei ar fi lovite in timpul atacurilor, a declarat un reprezentant al Organizației Națiunilor Unite in Ucraina, relateaza AFP. Odata cu sosirea iernii, aprovizionarea…

- Polițiștii au stat o ora langa femeia moarta in strada, in Valcea. Oamenii legii au precizat ca echipajul de la Ambulanța a declarat decesul localnicei de 67 de ani. Mai apoi, reprezentanții IML le-au spus ca nu pot trimite o mașina pentru a transporta cadavrul deoarece distanța dintre Ramnicu Valcea…

- Accident rutier pe DN2 B, la ieșire din Galbinași. Un autoturism a derapat și a intrat in coliziune cu o autocisterna goala, din Polonia. In urma impactului, au rezultat 3 raniți, toți din autoturism. Traficul este blocat momentan. Din primele verificari, accidentul s-a produs pe DN 2B, in afara localitații…

- Politistii gorjeni au deschis un dosar penal de ucidere din culpa in cazul barbatului gasit ieri mort, intr-un canal afluent al raului Jiu, situat langa DJ 674, in zona Turceni. Momentan, identitatea persoanei decedate nu a putut fi stabilita. Cadavrul ...

- Un copil de 7 ani a fost lovit ieri seara de un autoturism pe bulevardul Poitiers, in dreptul Continental. El incercase sa treaca strada prin loc nepermis fiind lovit de o masina care circula dinspre Selgros spre pasarela de la Bucium. Acesta a fost dus in coma la spital. Copilul este in stare foarte…

- Un cetațean al R. Moldova este documentat de polițiștii de frontiera din Giurgiulești pentru tentativa trecerii ilegale a frontierei moldo-ucrainene. Barbatul de 44 de ani, fiindu-i refuzata traversarea frontierei prin faptul ca avea aplicata interdicție de intrare în Ucraina, a încercat…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Judetene Braila, subinspector Laura Dan, o ancheta a fost demarata dupa ce in mediul online au aparut imagini in care un preot bruscheaza un copil. "Politistii s-au sesizat din oficiu pe baza imaginilor aparute in mass-media si efectueaza verificari…

- Politistii din judetul Dambovita au anuntat ca au reusit sa identifice un posibil suspect in cazul dublei crime petrecute joi, 26 octombrie, pe un camp de la marginea orasului Targoviste. In momentul de fata, banuitul se afla la audieri in sediul IPJ Dambovita, iar ancheta este coordonata de un procuror…

- Ioana Tufaru, fiica Andei Calugareanu, si-a facut degeaba operatie de micsorare a stomacului. In loc sa se duca in jos, de la 90 de kilograme, ea aproape si-a dublat greutatea, ajungand la 160 de kilograme. Ioana Tufaru marturiseste sincer ca nu se poate abtine de la mancare iar cu verziturile nu este…

- Un accident nefericit petrecut in timpul unei partide de vanatoare a bagat in mormant un om, iar doi copii au ramas orfani de tata. Cel care l-a ucis pe barbatul de 43 de ani din judetul Bihor e chiar nasul sau. Florian Malita e consilier local in comuna Magesti. Politistii au deschis un dosar penal…

- Politistii ieseni au demarat o ancheta, dupa ce un barbat in varsta de 51 de ani, din municipiu, a ajuns in stare grava la spital, cu lovituri de topor la cap. Barbatul ar fi fost victima unei batai care a avut loc in centrul Iasului, el fiind lovit in cap cu un topor, dezechilibrandu-se si cazand…

- Politistii si procurorii investigheaza cazul celor doi barbati gasiti impuscati pe un camp la Nisipuri, in apropiere de Targoviste, primele variante fiind accident de vanatoare sau omor calificat. ''Am efectuat cercetarea la fata locului in conditii de lumina artificiala. Urmeaza sa securizam locul…

- ''Pe un camp au fost gasite cele doua persoane decedate. Nu putem spune ce fel de arma a fost folosita, cercetarile se fac de catre polițiști și procurori'', a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al IPJ Dambovița, Alexandra Niculae. Polițiștii și procurorii…

- Polițiștii de frontiera maramureșeni au fost nevoiți sa traga focuri de avertisment pentru a opri un tanar aflat volanul unei mașini, pline cu țigari de contrabanda. Polițiștii maramureșeni au fost obligați sa foloseasca armamentul din dotare pentru a opri un tanar care avea mașina plina cu țigari de…

- Tanarul de 25 de ani se afla in padure impreuna cu un copil de 13 ani. Cei doi adunau uscaturi. La un moment dat, au fost surprinsi de politisti, care au venit impreuna cu un padurar in urma unui apel la 112. Cineva anuntase ca in padure are loc un furt de lemne. Unul dintre politisti l-a…

- Potrivit sursei citate, hotii nu au fost inca descoperiti, dar politistii de Investigatii Criminale care au preluat cazul au in vedere mai multe piste. Catedrala Arhiepiscopala din Buzau a fost sparta de hoti in noaptea de sambata spre duminica, acestia au furat banii din "cutia milei"…

- Politistii de frontiera romani au salvat 60 de cetateni din Sudan, Siria, Somalia si Irak, dintre care 19 copii si 14 femei, care se aflau pe o ambarcatiune gonflabila ce risca sa se scufunde, transmite Politia de Frontiera. ...

- O femeie din Caraș-Severin s-a ales cu un dosar penal dupa ce a gasit 9.000 de euro in buzunarul unei haine aruncate la gunoi și nu a contactat poliția. Polițiștii din Caraș-Severin au deschis un dosar penal pe numele unei femei de 34 de ani din localitate Bocșa dupa ce aceasta a gasit, in timp ce…