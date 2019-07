Stiri pe aceeasi tema

Descoperire macabra in Maramureș. Un barbat de 56 de ani s-a sinucis pentru un credit pe care nu il mai putea achita Caz halucinant in satul Rodina, comuna Ariniș. Acolo un localnic și-a luat viața prin spanzurare.

- Cazul fetelelor disparute din Caracal ia amploare odata cu identificarea mai multor probe in locuința criminalului care le-ar fi ucis, desfigurat cu acid și ars in curtea casei. Ramașițele umane au fost gasite in mai multe butoaie metalice, in fantana dar și in frigider.

- Un tanar in varsta de 22 de ani nu a putut sa accepte desparțirea de partenera sa, iar in momentul in care a aflat ca tanara iubește din nou și s-a logodit cu un alt barbat, s-a sinucis. Mai mult de atat, el a transmis totul in direct, pe Facebook.

- Multe cupluri celebre au șocat oamenii cu diverse nunți surpriza. Insa, o pereche de vedete a reușit performanța de a se casatori in secret, fara ca fanii lor sa știe macar ca formeaza un cuplu!

- „Inteleg ca acum toata lumea invinovateste medicii suceveni ca au solicitat transferul cu elicopterul SMURD pentru asa un diagnostic. Dar medicii au luat aceasta decizie sub presiune si sub amenintari. A tipat la toata lumea. A amenintat. A cerut sa fie transferat si a refuzat Ambulanta. Ce puteau face…

- Rafael Nadal (32 de ani, 2 ATP) a caștigat duminica seara turneul Masters 1000 de la Roma, invingandu-l in finala pe marele sau rival Novak Djokovic (32 de ani, 1 ATP), scor 6-0, 4-6, 6-1, dupa doua ore și 29 de minute de joc. ...

- Simona Halep a fost învinsa, sâmbata seara, de olandeza Kiki Bertens în finala turneului Masters 1000 de la Madrid. Constanteanca rateaza astfel revenirea de luni pe locul 1 mondial, dar are asigurat locul secund.