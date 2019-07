Stiri pe aceeasi tema

- Criminalul din Caracal care a socat o tara intreaga se afla acum in custodia anchetatorilor din Craiova. Acestia incearca sa refaca filmul odioasei crime si, de asemenea, sa afle ce s-a intamplat si cu prima fata, disparuta in aprilie.

- Suspectul principal de la Caracal, Gheorghe Dinca, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, sub acuzatiile de viol si trafic de minori. Intre timp, scanfandrii chemați sa ajute la investigații au scos, din lacul din Caracal, aflat in apropierea casei lui Dinca, o valiza cu haine și ramașite dintr-un…

- Informații de ultima ora in cazul tragediei din Olt. Dupa mai multe ore de cautari, anchetatorii au gasit o valiza cu haine și ramașite dintr-un trup aparent carbonizat in lacul din Caracal, conform Antena 3.Gheorghe Dinca, barbatul suspectat ca ar fi ucis mai multe fete, refuza sa iși recunoasca…

- Mama Alexandrei Maceșanu, fata despre care se banuiește ca ar fi fost ucisa de suspectul din crimelor din Caracal, a fost sunata joi de un barbat care i-a spus ca este iubitul fetei și va pleca impreuna cu ea in strainatate. Vineri, ramașițe umane au fost gasite in locuința unui mecanic auto din caracal,…

- Mai dura decat povestile filmelor de groaza, realitatea te infioara cateodata.Un fost mecanic din Caracal, Gheorghe Dinca zis “Popicu” a ucis cu sange rece o tanara de doar 15 ani Ramașițe umane arse au fost gasite in locuința acestuia din Caracal, percheziționata vineri la șase dimineața, dupa dispariția…

- Ipoteza șocanta in cazul fetelor disparute in Olt, din același loc. Potrivit unor surse, polițiștii au gasit ramașite umane acasa la un mecanic auto, care se presupune ca a luat-o la ocazie pe una dintre fete. Psihologul criminalist Liviu Chesnoiu a spus ca, daca se confirma, e varianta cea mai groaznica. …

- Parchetul General arata ca, la sesizarea reprezentantilor Institutului National pentru Studierea Holocaustului din Romania "Elie Wiesel", pe rolul Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Militar Iasi a fost inregistrat un dosar penal avand ca obiect descoperirea, in 29 iunie 2019, in satul Vulturi,…

- O valiza suspecta a fost gasita, vineri, in zona centrala a Constanței, in zona fiind solicitata intervenția pirotehniștilor, conform Mediafax.Valiza suspecta a fost gasita in zona centrala a orașului Constanța și a fost solciitata intervenția de urgența a polițiștilor și pirotehniștilor.…