"Pot fi aprobate chiar printr-o OUG la revenirea Parlamentului din vacanța. De exemplu, acestea sunt aspecte dintr-o prima discuție, s-a ridicat problema consimțamantului localizarii persoanei care apeleaza la 112. Nu numai din partea statului, dar și din partea operatorilor de telefonie mobila. Modificarea poate fi ca in momentul in care ai sunat la 112 ai dat deja consimțamantul ca vei fi localizat. Și acesta e un aspect legislativ care urmeaza sa fie introdus in lege. Apelul 112 inseamna și Apel voce și apel dat și gratuitatea. Trebuie pus la dispoziție acest numar scurt ca sa se transmita…