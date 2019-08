Cazul Caracal: Testele ADN indica in proportie de 99% ca oasele apartin Alexandrei Macesanu. Familia va cere insa o expertiza internationala

Stiri pe aceeasi tema

- ”Cu aceasta idee- n.r. a expertizei internaționale- nu pot fi decat de acord, pentru ca sunt sigur ca aceasta expertiza internaționala va confirma rezultatele noastre, avand in vedere ca știu cu cata acuratețe se lucreaza la noi.” a spus Vladimir Beliș, fost șef al INML, in emisiunea ”News Magazine”,…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, este hotarat sa afle ce s-a intamplat cu nepoata lui de doar 15 ani, dar și sa-i pedepseasca pe vinovații de decesul ei, motiv pentru care a anunțat ca va solicita o expertiza internaționala a ramașițelor identificate la Caracal dupa ce ministrul Justiției…

- Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei Macesanu, pune la indoiala „povestea“ anchetatorilor potrivit careia fata de 15 ani a fost arsa in incineratorul artizanal gasit in curtea lui Gheorghe Dinca.

- Rezultatul testelor ADN efectuate de INML indica faptul ca, în proportie de 99%, oasele gasite în casa lui Gheorghe Dinca apartin fetei de 15 ani, Alexandra Macesanu, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES. Potrivit surselor, testele ADN confirma astfel varianta lui Gheorghe…

- ADN-ul din fragmentele osoase gasite acasa la Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal acuzat in cazul disparitiei Alexandrei Macesanu, este al adolescentei, a declarat vineri seara, la Antena3, unchiul fetei de 15 ani, Alexandru Cumpanasu. Anterior, DIICOT a anuntat ca a primit de la INML raportul…

- Rezultatul testelor ADN efectuate de INML indica faptul ca, in proportie de 99%, oasele gasite in casa lui Gheorghe Dinca apartin fetei de 15 ani, Alexandra Macesanu, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES. Potrivit surselor, testele ADN confirma astfel varianta lui Gheorghe Dinca,…

- Alexandra Maceșanu, fata de 15 ani disparuta in Caracal, a fost ucisa. Familia a fost anunțata de tragedie, a spus Alexandru Cumpanașu, unchiul fetei, in direct la Antena 3. Oasele gasite in butoi ii aparțin copilei! „Ministrul Justiției l-a anunțat pe varul meu de rezultat. Se confirma. Vestea a ajuns…

- Alexandra Maceșanu, fata de 15 ani disparuta in Caracal, a fost ucisa. Familia a fost anunțata, a anunțat Alexandru Cumpanașu, unchiul fetei, in direct la Antena 3. IML confirma ca rezultatul testelor pe oasele gasite in locuința lui Dinca este pozitiv și aparțiv fetei.