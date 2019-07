Cazul Caracal. Serviciul de Telecomunicații Speciale, precizări de ultimă oră ”Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a realizat, in cursul zilei de ieri, pe durata noptii si in cursul zilei de astazi, o investigatie interna privind respectarea atributiilor operatorilor 112 ai STS, indeplinirii prevederilor din manualul de operare și a funcționalitatii Serviciului 112. In urma verificarilor interne, dorim sa va reconfirmam ca au fost respectate prevederile privind operarea și ca nu au fost inadvertențe, sincope sau defecțiuni tehnice ale echipamentelor sau serviciilor lor in ceea ce priveste modul de tratare a apelurilor 112. Ne cerem, totodata, scuze… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

