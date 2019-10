Cazul Caracal schimbă major piaţa de telefonie mobilă. Ar putea să se vândă doar telefoane care au şi aplicaţia STS „Telefoanele mobile pot fi comercializate pe teritoriul Romaniei numai daca au instalate aplicațiile unice de apel de urgența și mesaj de urgența. Aplicațiile unice de apel de urgența și mesaj de urgența sunt proprietatea STS și se pun gratuit la dispoziția operatorilor economici care produc sau comercializeaza telefoane mobile in Romania”, prevede completarea Legii adusa prin propunerea legislativa. Inițiatorul, senatorul PSD Șerban Nicolae, susține ca proiectul legislativ iși propune sa introduca masuri suplimentare pentru imbunatațirea localizarii apelurilor și mesajelor de urgența,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

