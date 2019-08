Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii continua cercetarile la casa lui Gheorghe Dinca. Aceștia au adus un scanner in curtea casei sale, pentru cercetari amanuntite asupra solului, iar aparatul a oferit deja primele rezultate. Aparatul de scanat a depistat cateva anomalii la nivelul solului, ce pot fi diferite obiecte ingropate…

- Politistii si procurorii DIICOT care ancheteaza cazul crimelor in serie comise de Gheorghe Dinca, in Caracal, au adus, astazi, un excavator in curtea casei criminalului pentru a curata curtea. Potrivit unor surse, anchetatorii au adus excavatorul in curtea casei din Caracal a lui Gheorghe Dinca pentru…

- Ororile descoperite in casa lui Gheorghe Dinca continua! Anchetatorii au gasit noi probe, ingropate intr-un morman de gunoaie din curtea presupusului criminal din Caracal. Ar putea fi acestea un indiciu ca exista mai mute victime?

- Noi descoperiri in cazul de la Caracal Anchetatorii au facut luni noi descoperiri în cazul de la Caracal. Ei au gasit ramasite umane despre care suspectul principal, Gheorghe Dinca, sustine ca ar fi ale tinerei de 18 ani disparute în aprilie. Corespondenta RRA, Laura…

- A treia zi de verificari extinse efectuate de echipe complexe de polițiști și procurori DIICOT s-a incheiat, duminica, dupa ce au fost ridicate noi probe ce urmeaza sa fie analizate. Potrivit Antena 3, care citeaza surse judiciare, anchetatorii au ridicat mai multe fire de par din mașina lui Gheorghe…

- Anchetatorii DIICOT au mers din nou la ”Casa groazei” din Caracal, unde, in prezența lui Gheorghe Dinca, sunt reluate cercetarile la fața locului. Investigatorii au sa sparga gropile betonate, potrivit digi24.ro. Testul poligraf de la sediul IGPR, la care urma sa fie supus Gheorghe Dinca, va fi amanat…

- Anchetatorii au reușit sa stabileasca felul in care Gheorghe Dinca a ajuns sa o sechestreze pe Alexandra Maceșanu, a doua fata care a fost sechestrata, violata, ucisa, tranșata și incinerata. Se pare ca tanara l-ar fi rugat pe acesta sa o ajute sa ajunga la liceul din Caracal, la care tanara invața,…

- Anchetatorii sunt din nou la casa criminalului Gheorghe Dinca din Caracal și cauta probe in curtea acestuia. Polițiștii și criminaliștii sapa peste tot, pentru a gasi ramașițele fetelor. Ultimele informații arata ca sunt mai multe gropi, iau una dintre acestea a fost acoerita cu o placa de beton.Suspectul…