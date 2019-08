Cazul Caracal. Proxenetism și trafic de persoane. Martor în direct la România TV ”Nu o sa fac acum publica inregistrarea aceasta pentru ca este o discuție privata intre parinții Alexandrei și un martor. Probabil ca martorul va vrea sa faca publica aceasta discuție. Este halucinant și lucrurile se complica foarte mult. Aceasta doamna vorbește despre domnul Strungaru ca era unul dintre cei care era miezul acestui trafic de persoane, inclusiv de la Dinca. Adica lua fete și le introducea in rețele de prostituție, inclusiv de la Dinca”, a precizat Alexandru Cumpanașu la Romania TV. Ulterior, martorul a intrat in direct la Romania TV și a facut declarații in cazul de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

