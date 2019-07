Cazul Caracal, proteste pe străzi. Patrick André de Hillerin: De ce tăceți mâlc ”Bai, aștia care va revoltați doar de sarbatori ale morții, cum ar fi Colectiv sau Caracal, ce faceți in restul timpului? De ce taceți malc? Eu știu ce fac, știu ca scriu constant despre derapajele sistemului, despre corupția din servicii, despre derapajele poliției și ale procurorilor. Dar voi, revoltați de duminica, ce faceți? Va spun eu: nimic. Parte pentru ca nu e meseria voastra. Parte pentru ca plecați dupa fente, parte pentru ca nu va pasa.

Da, de fapt nu va pasa. Dar cand e un cadavru pe care sa va urcați, o faceți bucuroși. N-am greșit termenul. "Bucuroși", exact așa, deși… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cateva sute de persoane participa, sambata seara, la un protest in Piata Victoriei, organizat de patru asociatii civice, sub titlul "Pentru Alexandra. Impotriva unui stat nepasator!", transmite Agerpres. Protestul a fost anuntat pe retelele de socializare de grupurile civice Rezistenta, Geeks…

- Peste 500 de persoane participa, sambata seara, la un protest organizat in Piața Victorie pentru a atrage atenția asupra intervenției eșuate a autoritaților in cazul crimelor de la Caracal. Sutele de bucureșteni care s-au adunat in piața au pus pe asfalt bannere cu mesaje precum ”Sangele lor e pe mainile…

- ”Azi ieșim pentru Alexandra. Copilul ucis la Caracal din cauza statului roman. Azi ieșim impotriva indiferenței celor de la putere. A incompetenței lor, a lipsei de empatie. Azi ieșim sa le spunem ca ne-am saturat de ei. Ca nu ii mai suportam. Ca ii uram pentru ca ne omoara zi de zi. Și,…

- „Vasilica a declarat ca va face Muzeul Holocaustului in curte la Antipa. Așa va fi distrusa zona Pieței Victoriei. Este o decizie de o prostie epocala. Muzeul Holocaustului e important - trebuie recunoscut rolul criminal al Statului Roman sub Antonescu, cand zeci de mii de evrei au fost omorați…

- Mai multe zeci de suporteri ai echipei de fotbal Dinamo au protestat marti noaptea in fata sediului clubului care se afla in incinta Hotelului RIN din Bucuresti, fata de schimbarile facute de patronul Ionut Negoita in ultima perioada. Grupul de suporteri a aprins mai multe torte, creand o atmosfera…

- Un protest de susținere pentru companiile Uber și Bolt a fost creat pe o rețea de socializare. Internauții sunt intrebați daca doresc sa participe la evenimentul care a fost programat pentru duminica, 19 mai, de la ora 15:00, in Piața Victoriei din București. ”Am creat acest eveniment , pentru…

- ”Primarul de Iași, Mihai Chirica, ales din partea PSD din care, principial, nu-și da demisia ca sa nu-și piarda funcția, scrie acestea pe FB, adresandu-se foștilor lui colegi de partid: "care este de fapt Romania de astazi: Romania celor adunați cu furca de prin crașmele Moldovei sau Romania celor…

- Rares Bogdan este licentiat al Facultatii de Stiinte Politice si Administrative din cadrul Universitatii „Babes-Bolyai“ din Cluj-Napoca. Are 15 ani de experiența jurnalistica, in 2012, s-a mutat in Bucuresti si s-a angajat la Realitatea TV, unde a realizat mai multe emisiuni, in unele secondat de…