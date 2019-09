Cazul Caracal: procurorul care a descins abia la 6 dimineata va fi pus sub invinuire de Sectia Speciala

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul din Caracal, Cristian Ovidiu Popescu, care a stat pâna la ora 6 pentru a intra în casa lui Gheorghe Dinca, va fi pus sub învinuire de catre procurorii Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie, alaturi de trei politisti, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare.…

- Procurorul Cristian Popescu urmeaza a fi pus sub invinuire in dosarul crimelor din Caracal, alaturi de trei polițiști. Magistratul a refuzat descinderea in caza lui Gheorghe Dinca, in orele urmatoare apelurilor de urgența efectuate de Alexandra Maceșanu, așteptand ora 6 dimineața pentru efectuarea percheziției.…

- Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ) va incepe saptamana viitoare urmarirea penala pe numele procurorului Cristian Ovidiu Popescu, de la Parchetul Judecatoriei Caracal, si ale altor trei politisti, in cazul din Caracal.

- Procurorul din Caracal, Cristian Ovidiu Popescu, care a stat pana la ora 6 pentru a intra in casa lui Gheorghe Dinca, va fi pus sub invinuire de catre procurorii Secției de investigare a infracțiunilor din justiție, alaturi de trei polițiști, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare.Surse…

- Procurorul Cristian Popescu, cel care nu a aprobat intrarea in locuinta din Caracal al lui Gheorghe Dinca, va fi pus sub acuzare. Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ) va incepe urmarirea penala impotriva procurorului Cristian Ovidiu Popescu, de la Parchetul Judecatoriei Caracal,…

- Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) va incepe urmarirea penala impotriva procurorului Cristian Ovidiu Popescu, de la Parchetul Judecatoriei Caracal, si impotriva a trei polițiști, in dosarul crimelor din casa lui Gheorghe Dinca, precizeaza surse judiciare pentru STIRIPESURSE.RO.…

- Chemat pentru a treia oara la Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, Ambasadorul Romaniei in SUA, fostul șef al SRI, George Maior, s-a prezentat vineri dimineața la audieri. El a dat explicații in dosarul privind repatrierea a lui Nicolae Popa, dosar, in care Laura Codruța Kovesi…

- Andrei Bodean, seful DNA Constanta a fost citat luni, 10 iunie, la Sectia Speciala pentru Investigarea Infractiunilor in Justitie. In cadrul audierilor i s-a adus la cunostinta calitatea de invinut.