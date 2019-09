Cazul Caracal. Procurorii nu mai descind pentru proba ADN la casa Luizei Melencu "Eu nu dau aceasta proba, indiferent ce imi vor face. Nu cred ca ma pot forta sa dau. Legea spune ca eu am dreptul sa nu semnez, asa ca nu semnez. Eu cred ca ei vor sa inchida cazul si au nevoie de ADN ca sa il puna la fata locului", a spus mama Luizei la Romania TV. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Informatie neasteptata din ancheta in cazul Caracal. Procurorii DIICOT merg la familia Luizei cu mandat pentru a putea preleva probe ADN. Mama Luizei face acuzatii grave privind acest aspect. Monica Melencu sustine ca procurorii vor sa spuna ca au gasit alte probe si ca fata este moarta.

- Dupa "statul paralel", atat de clamat de unii politicieni, Sectia pentru procurori a CSM inventeaza Inspectia Judiciara paralela.Sectia pentru procurori a CSM a avut pe ordinea de zi a sedintei de marti, 17 septembrie, raportul Inspectiei Judiciare intocmit dupa controlul tematic la Parchetul…

- O noua pista uluitoare apare in cazul dispariției Luizei Melencu, fata despre care unele voci susțin ca ar fi fost ucisa de Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal devenit peste noapte cel mai detestat personaj din Romania.

- Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu, a facut o dezvaluire noua in cazul anchetei de la Caracal. Acesta a precizat in direct la Romania TV ca nu ar exista o singura camera a ”groazei”, așa cum a fost descrisa de mass-media in ultima perioada, ci ar fi chiar mai multe astfel de camere in casa…

- A trecut mai bine de o luna de zile de cand cazul Caracal a luat amploare. Anchetatorii au gasit astazi noi oase, dar și cenușa in curtea lui Gheorghe Dinca. Acestea au fost luate drept probe și trimise spre analiza la laborator, susține Romania TV. Nu in ultimul rand anchetatorii susțin…

- Tudorel Butoi, profesor universitar și specialist criminolog a explicat in direct la Romania TV despre cazul unei femei care și-a incinerat barbatul care avea peste 80 de kilograme. Acesta ar fi fost taiat bucați și ars intr-un cuptor de paine. In acest fel subliniaza faptul ca și la Caracal suspectul…

- Cazul Caracal se complica de la o zi la alta. Potrivit unor surse apropiate anchetei, Gheorghe Dinca, individul care a recunoscut ca a ucis doua fete, ar fi facut parte dintr-o retea de trafic de persoane cu ramificatii in Italia, Anglia si Germania, si ar fi obisnuit sa le prezinte proxenetilor…

- Procurorii DIICOT din Romania au descoperit ramasite umane intr-o padure situata in apropiere de Caracal. Gheorghe Dinca, suspectul in cazul rapirii si uciderii Alexandrei Macesanu, sustine ca osemintele apartin Luizei Melencu, tanara pe care sustine ca a ucis-o in luna