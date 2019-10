Cazul Caracal. Noi probe confirma moartea Alexandrei Maceșanu, susține Romania TV. DIICOT are dovezi clare ale prezentei Alexandrei in masina si in casa lui Gheorghe Dinca, iar fata ar fi fost supusa la perversiuni de neimaginat.

Cazul Caracal. Conform sursei citate, in autoturismul lui Gheorghe Dinca au fost gasite urme de piele de pe corpul Alexandrei Maceșanu, iar pe pantalonii suspectului au fost gasite urme de lichid seminal, dar și de saliva de la Alexandra.

Cazul Caracal. Mai mult, in casa lui Gheorghe Dinca anchetatorii au gasit pe o banda adeziva fire de par care apartin…