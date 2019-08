Institutul Național de Medicina Legala a anunțat zilele trecute ca va relua testele ADN in cazul celor doua fete ucise de Gheorghe Dinca la Caracal. In direct la Romania TV, jurnalistul Val Valcu a vorbit despre modul in care se fac aceste teste, dar și despre proba ADN pe care anchetatorii au facut-o deja in cazul Alexandrei Maceșanu.

”Eu cred ca se face o singura proba o data. Chiar daca le face plangere penala Cumpanașu, chiar daca Ministerul Sanatații, DIICOT, forțele ONU, se reped peste INML, mai mult de o proba o data acel aparat nu poate scoate. In urma carbonizarii, ADN-ul se…