Cazul Caracal. Medicul de gardă, despre noaptea răpirii: Nu a solicitat nimeni ambulanța "Nu a fost nicio ambulanța la locul acestei crize. Va dati seama ca, auzind de viol, fata de la STS trebuia sa treaca. Am inteles ca a consemnat sechestrare de persoane. Mai era si violul, tot asa de important. Noi, pe viol, avem dreptul prin lista de activitate sa intram, sa mergem la persoana respectiva obligatoriu. Nu se mai punea problema de asteptat a doua zi ora 6.00. In mod obligatoriu trebuia sa fie si ambulanța acolo, pe diagnosticul de viol, afirmatia Alexandrei de la telefon. Nu ne-a solicitat nimeni pentru descinderile de la ora 6.00", a spus barbatul. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

