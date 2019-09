Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Dinca, principalul suspect al crimelor din Caracal, a fost adus duminica in Bucuresti si este, in prezent, inchis in Arestul Central al Politiei Capitalei, au precizat surse judiciare. DIICOT a anuntat, inca de joi, ca cercetarea criminalistica la casa din Caracal a lui Gheorghe Dinca este…

- Obiectele gasite in mașina lui Gheorghe Dinca și despre care nu se știe cui aparțin ii duc pe criminaliști cu gandul la o a treia victima. E vorba despre un cercel și o poșeta, care nu sunt nici ale Alexandrei și nici ale Luizei, adolescente pe care barbatul de 66 de ani a spus la [...]

- Psihologul criminolog Alin Les a realizat si publicat pe blogul personal un un profil al criminalului Gheorghe Dinca. Alin Les este profesor asociat al Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei din Universitatea din Bucuresti si, printre altele, are competente in evaluarea comportamentului simulat…

- Anchetatorii s-au intors la casa lui Gheorghe Dinca in cautare de noi probe. Este a șaptea zi de percheziții, dupa ce dosarul a fost preluat de DIICOT București. Tot astazi sunt posibile și noi audieri la poliția Caracal.

- Cazul Caracal se complica de la o zi la alta. Potrivit unor surse apropiate anchetei, Gheorghe Dinca, individul care a recunoscut ca a ucis doua fete, ar fi facut parte dintr-o retea de trafic de persoane cu ramificatii in Italia, Anglia si Germania, si ar fi obisnuit sa le prezinte proxenetilor…

- In cazul crimelor din Caracal, anchetatorii au trecut, miercuri, la verificarea eventualelor catacombe din gospodaria lui Gheorghe Dinca, dar au inceput si expertizarea informatica a gadgeturilor ridicate din dosar. In plus, fragmentele osoase ridicate in cursul zilei de marti au ajuns la legistii de…

- Traian Basescu taxeaza dur autoritațile romane in cazul crimelor de la Caracal. Fostul președinte pune la zid Poliția Romana și Parchetul General, responsabile pentru ineficiența anchetei pentru prinderea lui Gheorghe Dinca.

- Cazul Caracal și unda de șoc care l-a insoțit nu i-au descurajat nici pe taximetriștii ilegali, nici pe clienții lor. Deși, in prima faza, poliția din oraș a facut razii și a impraștiat mașinile rechinilor, care stateau in așteptare, incolonate, in trei puncte din oraș, de unde drumurile duc spre București,…