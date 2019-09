Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Dinca ii uluiește pe anchetatori cu noile sale declarații despre Cazul Caracal. La reconstituirea de ieri, Dinca a marturisit alte lucruri neașteptate pentru cei care incearca sa deslușeasca ițele dispariției celor doua fete.

- Gheorghe Dinca, monstrul din Caracal acuzat de uciderea Luizei Melencu si a Alexandrei Macesanu, a fost scos din arest pentru a participa la reconstituirea crimei asupra Alexandrei. Infatisarea lui Dinca este schimbata fata de cum arata la arestarea lui.

- Gheorghe Dinca, monstrul din Caracal acuzat de uciderea Luizei Melencu si a Alexandrei Macesanu, a fost scos din arest pentru a participa la reconstituirea crimei Alexandrei. Infatisarea lui Dinca este schimbata fata de cum arata la arestarea lui.

- Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu, a facut o dezvaluire noua in cazul anchetei de la Caracal. Acesta a precizat in direct la Romania TV ca nu ar exista o singura camera a ”groazei”, așa cum a fost descrisa de mass-media in ultima perioada, ci ar fi chiar mai multe astfel de camere in casa…

- Apar informații noi în cazul anchetei de la Caracal. Potrivit unor surse, soția lui Gheorghe Dinca ar putea fi audiata azi, în calitate de suspect, în dosarul dispariției Alexandrei Maceșanu și Luizei Melencu.

- Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu a reacționat in direct la Romania TV dupa ce Gheorghe Dinca le-ar fi declarat anchetatorilor ca ar fi lovit-o pe Luiza și ar fi resuscitat-o. Tonel Pop precizeaza ca acestea ar putea fi povești, iar singurul lucru cert este discuția Alexandrei Maceșanu…

- Fragmentele osoase descoperite intr-o liziera de langa Caracal, resturi umane despre care Gheorghe Dinca a spus ca aparțin Luizei Melencu, nu au fost suficiente pentru ca geneticienii de la IML ”Mina Minovici” sa extraga ADN-ul din ele. Cercetarea științifica va continua, spun investigatorii, cu analizarea…

- Anchetatorii au gasit ramașițe umane intr-o padure din apropiere de Caracal. Gheorghe Dinca este cel care le-a spus anchetatorilor ca acolo ar fi aruncat resturi din corpul Luizei Melencu, tanara disparuta in aprilie 2019.