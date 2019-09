Stiri pe aceeasi tema

- Biroul de Informare si Relatii Publice din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele:In cursul acestei zile, Institutul National de Medicina Legala "Mina Minovici" a transmis DIICOT ndash;…

- DIICOT anunțat luni ca a primit raportul final al INML privind fragmentele osoase gasite intr-un butoi in curtea lui Dinca din Caracal. Sinții și oasele identificate conțin ADN-ul Alexandrei Maceșanu, cu o probabilitate de 99,93%. ”In cursul acestei zile, Institutul Național de Medicina Legala ”Mina…

- Institutul Național de Medicina Legala a anunțat zilele trecute ca va relua testele ADN in cazul celor doua fete ucise de Gheorghe Dinca la Caracal. In direct la Romania TV, jurnalistul Val Valcu a vorbit despre modul in care se fac aceste teste, dar și despre proba ADN pe care anchetatorii au facut-o…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, joi, ca a primit raportul Corpului de Control dupa analiza facuta la Institutul National de Medicina Legala si rezultatele vor fi comunicate cel mai tarziu vineri solicitantului, respectiv familia Alexandrei Macesanu.

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, a declarat, vineri seara, ca ADN-ul din oasele descoperite in casa lui Gheorghe Dinca este al adolescentei de 15 ani ucisa in Caracal. Ministrul Justiției a anunțat familia. Surse din cadrul Institutul Național de Medicina Legala care a facut expertiza…

- Institutul National de Medicina Legala a transmis in cursul zilei de vineri catre DIICOT – Structura Centrala raportul de expertiza medico-legala antropologica privind examinarea materialului osos si dentar. Fragmentele osoase si dentare identificate in urma perchezitiei domiciliare efectuate la data…

- Surse din cadrul INML au declarat ca expertiza genetica, cea care ar putea determina daca ramasitele osoase ridicate din casa de la Caracal si trimise la Institutul National de Medicina Legala „Mina Minovici” contin ADN-ul celor doua tinere, este in continuare in lucru. Surse din Institutul National…