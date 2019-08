Stiri pe aceeasi tema

- Cazul Caracal, in care Gheorghe Dinca este anchetat pentru omor, dupa ce a recunoscut ca le-a ucis pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu, le-a amintit romanilor de o alta crima care a zguduit toata țara in 2005. Larisa Chelaru a fost ucisa de Robert Ciobanu, vecin și prieten cu fratele ei. Condamnat…

- Anchetatorii au reluat vineri, la o saptamana de la inceperea perchezitiilor, cercetarile la casa lui Gheorghe Dinca din Caracal, in prezenta acestuia, el fiind suspect in cazul disparitiei adolescentelor Alexandra Macesanu si Luiza Melencu. Potrivit Antena3, cercetarea a fost reluata de la zero…

- Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal acuzat in cazul disparitiei adolescentei Alexandra Macesanu a fost audiat timp de mai multe ore in noaptea de joi spre vineri la DIICOT Bucuresti, avocatul sau afirmand ca acesta si-a mentinut declaratiile privind uciderea fetei dar si a celeilalte tinere, Luiza…

- Gheorghe Dinca este transportat, joi seara, la sediul central DIICOT, de la Penitenciarul Jilava, pentru a fi audiat de procurori, potrivit unor surse judiciare citate de Mediafax. Criminalul din Caracal va ajunge in aceasta seara la DIICOT București pentru audieri, au precizat surse judiciare pentru…

- Șeful DIICOT, Felix Banila, anunța ca procurorii iau in calcul ca Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu sa fie vii. Insa, oamenii legii merg și pe pista morții celor doua.Citește și: In plin SCANDAL național, parinții Alexandrei au primit o scrisoare: 'Nimeni nu a facut nimic deși se putea…'…

- Apar noi și noi informații legate de crimele odioase comise de Gheorghe Dinca, in Caracal. Se pare ca mecanicul auto de 66 de ani ar fi luat-o pe Alexandra Maceșanu fix din faț liceului unde invața aceasta, dupa cum indica imaginile surprinse de camerele video de supraveghere, amplasate in vecinatatea…

- Dupa ce a refuzat sa iși recunoasca crimele, a zambit la ieșirea de la audierile de sambata și s-a contrazis de mai multe ori in declarații privind felul in care le-a ucis cu sange rece pe le Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu, Gheorghe Dinca a izbucnit astazi in fața anchetatorilor.Citește…

- Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal care a recunoscut ca a ucis doua tinere, pe Alexandra Macesanu si Luiza Melencu, a indicat anchetatorilor DIICOT unde se afla si trupul Luizei, dupa ce a spus ca trupul Alexandrei se afla in raul Olt. Astfel, potrivit unor surse DIICOT, Gheorghe Dinca a declarat…