- Polițiștii au reluat cercetarile la casa lui Gheorghe Dinca din Caracal in prezența principalului suspect. Anchetatorii vor sa vada ce indicii pot sa obțina dupa ce a fost scanat terenul și au fost descoperite anumite anomalii.

- Anchetatorii au identificat si prelevat duminica de la domiciliul lui Gheorghe Dinca din Caracal, in prezenta inculpatului, mai multe categorii de urme criminalistice, acestea urmand a fi procesate, se arata intr-un comunicat DIICOT

- Hainele ridicate, duminica, de pe campul situat intre Caracal și Craiova nu sunt ale Luizei, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare. Cu toate acestea, hainele vor fi expertizate in continuare.Citește și: FBI se implica in cazul anchetei de la Caracal: BUBUIE o noua pista / SURSE…

- Anchetatorii care s-au deplasat vineri, la Caracal, la locuinta lui Gheorghe Dinca, barbatul care a recunoscut ca le-a ucis pe adolescentele Alexandra Macesanu si Luiza Melencu, au gasit la locuinta inculpatului pete de sange si fragmente de oase, potrivit unor surse judiciare. Fragmentele osoase par…

- In spațiul public, a aparut o fotografie cu dinții care au fost gasiți in cenușa din butoiul gasit in curtea lui Gheorghe Dinca. Un medic stomatolog a vorbit pe baza imaginii, pentru playtech.ro, spunand ca ”Nu-mi pot da cu parerea daca este sau nu din ancheta, dar ma pot pronunța doar pe…

- E a treia zi de perchezitii in casa lui Gheorghe Dinca, iar legistii pun cap la cap mai multe lucruri. Testele ADN au confirmat faptul ca hainele, bijuteriile si parul gasite in timpul anchetei apartin Alexandrei Macesanu.