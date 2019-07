Cazul Caracal. Dana Gîrbovan: Am văzut procurori spunând de protocoale "Este trista si foarte cinica folosirea cazului de la Caracal pentru ca diversi magistrati, jurnalisti sau formatori de opinie sa isi valideze tezele despre justitie si modificarile aduse legilor justitiei. Nu exista astfel de legaturi decat in distorsiunea faptelor si a adevarului facuta prin tacticile lor manipulatorii. Iata cateva dintre astfel de manipulari: Iata cateva dintre astfel de manipulari: 1. Cativa procurori au afirmat direct sau pe surse ca "frica" generata de noile modificari ale legilor si posibilitatea ca procurorii care nu respecta strict legea sa fie trasi la raspundere i-au determinat sa nu intre… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a cerut joi demisia ”necondiționata” din funcție a președintelui Klaus Iohannis, pe care il acuza de ”grave tentative de abatere a Romaniei de la normele statului de drept universal”. Solicitarea, formulata pe Facebook de Tariceanu, vine dupa ce Curtea Constituționala…

- Șefa UNJR Dana Girbovan comenteaza sambata, pe Facebook, cazul fetiței din Mehedinți și-l acuza pe judecatorul Cristi Danileț de dezinformare. „Nu executorul judecatoresc, ci chiar procuroarea a "ridicat" si "predat" copila, in urma punerii in executare a unui mandat de perchezitie, nu a unei hotarari…

- CHIȘINAU, 31 mai – Sputnik. Pe data de 31 mai în toate școlile din țara va rasuna ultimul sunet. Elevii vor pleca în cea mai mare vacanța din an care va dura trei luni și vor reveni în salile de clasa pe data de 1 septembrie. Când începe vacanța de vara © Sputnik…

- Siliocon Valley ar putea avea circa 5.000 de antreprenori cu averi de milioane de dolari pana la finele acestui an, potrvit raportului Yahoo! Finance, citat de Forbes US. Iar unul dintre cei mai tineri milionari din aceasta zona este romanul Sebastian Dobrincu (20 de ani). La 17 ani, Sebastian Dobrincu…

- DIICOT a inceput urmarirea penala in personam pentru infracțiunea de divulgare a secretului care pericliteaza securitatea naționala (articolul 407 din Codul penal, alineatul 3) fața de Darius Valcov, consilier al premierului Viorica Dancila și prieten al liderului PSD, Liviu Dragnea, (potrivit afirmațiilor…

- Asa-zisa sedinta speciala a Parlamentului, convocata ieri de deputatii blocului ACUM, a fost doar un bun prilej pentru ca unii dintre acestia sa-si faca selfie în Parlament. Deputatul PPDA Chiril Motpan, dar si câteva colege de-ale sale, au fost surprinsi pozând si…

- Un barbat și-a pierdut viața intr-un accident de munca, la Videle in Eveniment / on 10/05/2019 at 13:10 / La de 09.05.2019, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman au fost sesizați prin SNUAU 112 de catre un barbat din comuna Suhaia despre faptul ca pe raza orașului Videle…

- Florin Citu sustine ca institutiile statului raspund doar la comanda lui presedintelui PSD Liviu Dragnea. "Dragnea, Valcov si Teodorovici au dat OUG 114 pentru a beneficia personal din manipularea pietei de capital? Imediat dupa aprobarea OUG 114 am cerut ASF, desi stiu ca este controlata…