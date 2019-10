Stiri pe aceeasi tema

- Ies la iveala detalii șocante despre cazul criminalului de la Caracal, Gheorghe Dinca! Reporterii au reușit sa filmeze cu camera ascunsa un dialog purtat cu o jurnalista sub acoperire chiar cu cuscrul lui Dinca!

- Gheorghe Dinca ii uluiește pe anchetatori cu noile sale declarații despre Cazul Caracal. La reconstituirea de ieri, Dinca a marturisit alte lucruri neașteptate pentru cei care incearca sa deslușeasca ițele dispariției celor doua fete.

- Psihologul criminalist Tudorel Butoi a declarat, miercuri, la „Marius Tuca Show” ca are informații ca alte 4-5 fete sub 15 ani ar fi fost violate de Gheorghe Dinca, familiile reclamand aceste fapte in fața procurorilor, transmite Mediafax. „Sunt 4 – 5 fetițe sub 15 ani. E alta speța. O familie dintre…

- In plin scandal in cazul Caracal, cand Gheorghe Dinca a fost adus in arest preventiv la București, iar probele adunate din casa groazei in timpul perchezițiilor urmeaza sa fie analizate, ies la iveala noi detalii privind audierile. Se pare ca doua persoane importante in ancheta nu au fost audiate.

- Europarlamentarul PSD Maria Grapini saune nu are încredere în versiunea relatata de Gheorghe Dinca si confirmata de Institutului National de Medicina Legala (INML) privind modul in care a ucis-o pe Alexandra.

- Crimele odioase petrecute in Caracal au revoltat-o și pe Maria Ghiorghiu. Celebra clarvazatoare susține ca Alexandra Maceșanu nu a fost luata la ocazie, ci a fost rapita, iar una dintre bluzele fetei, de culoare galbena, a fost vazuta purtata de Gheorghe Dinca, pe umeri.