Cazul Caracal. Cumpănașu: Martorul care nu a fost nici acum anchetat. De ce anchetatorii nu se duc și spre chestia asta? "Este un aspect care a fost oarecum ignorat total de anchetatori si de opinia publica. Exista un martor care nici macar nu a fost audiat, care se plimba cu vacile pe camp. Varul meu se dusese sa vada ce e cu el. Nici pana astazi nu a fost audiat, omul acela spunand ziaristilor ca, la ora 16.30 - 17.00, cand el era cu vacile pe camp, la casa lui Dinca au parcat doua masini si ca din casa respectiva au iesit mai multe persoane - nu putea sa spuna daca era Alexandra - și apoi au plecat. De ce oare anchetatorii astia nu se duc si spre chestia asta?", a declarat Alexandru Cumpanașu, in emisiunea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

