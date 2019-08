Cazul Caracal. Cumpănașu, document: Dovada complicității conducerii IPJ OLT "DOVADA complicitatii conducerii IPJ OLT in situatia rapirii si posibilei omorari a Alexandrei (Eu sper ca traieste): FIȘA DE EVENIMENTE OFICIALA A MAI pentru ZILELE DE 24, 25, 26 Iulie! Desi tatal lui Alex merge pe 24 la politia Dobrosloveni sa reclame disparitia este trimis acasa, iar conform Fisei de Evenimente Oficiala a MAI pentru acele zile, pe data de 25 IPJ Olt raporteaza la 18:18 catre MAI ca Alexandra figureaza ca PLECATA VOLUNTAR dupa ce aceasta sunase deja la 112 si vorbise deja cu 2 politisti din Caracal pe telefoanele personale. Rapirea Alexandrei este raportata de seful… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei Macesanu, a publicat pe pagina de Facebook un document din care reiese faptul ca tatal acesteia a sesizat disparitia minorei, insa IPJ Olt a raportat la MAI drept o plecare voluntara. "Dovada complicittii conducerii IPJ OLT in situatia rapirii si posibilei omorari…

- Alexandru Cumpanasu acuza politistii de la IPJ Olt de complicitate in rapirea Alexandrei. Unchiul fetei sustine ca in fisa oficiala de evenimente a Ministerului Afacerilor Interne (MAI), pe 25 iulie, dupa ce Alexandra sunase la 112 si ceruse ajutorul, tanara figura doar ca „a plecat in mod voluntar…

- Alexandru Cumpanașu susține ca deține „dovada complicitații conducerii IPJ Olt in situația rapirii și posibilei omorari a Alexandrei” Maceșanu, nepoata sa de 15 ani pe care Gheorghe Dinca a recunoscut ca a ucis-o. Unchiul Alexandrei Maceșanu, adolescenta a carei moarte a fost confirmata de DIICOT, a…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei, prezinta fișa de eveniment in cazul nepoatei sale. Deși tatal fetei se dusese pe 24 iulie la poliție sa reclame dispariția fiicei sale, in fișa de eveniment oficiala a poliției, in data de 25, Alexandra este inregistrata ca ”plecare voluntara de la domiciliu”.SONDAJ…

- Unchiul Alexandrei vorbeste despre complicii care l-au ajutat pe Gheorghe Dinca. Alexandru Cumpanasu crede ca cineva a preluat-o pe Alexandra din casa criminalului cat timp acesta a fost plecat sa-si incarce cartela de telefon. Purtatorul de cuvant al DIICOT preciza ca, pana la acel moment, nu erau…

- O adolescenta in varsta de 16 ani dintr-un centru de plasament este cautata, luni, de autoritațile din județul Olt. Potrivit polițiștilor, fata a plecat de langa supraveghetorul cu care se afla la cumparaturi intr-un magazin și nu a mai revenit la centru, potrivit Mediafax.Polițiștii din Olt…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, a publicat, pe Facebook, raportul oficial al Poliției, in care se arata cum s-a desfașurat minut cu minut cazul nepoatei sale din momentul anunțului dispariției și pana la descinderea poliției in ”casa groazei”. Raportul dezvaluie calvarul Alexandrei…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, fata de 15 ani din Dobrosloveni, județul Olt, despre care monstrul din Caracal a declarat ca a violat-o, apoi a ucis-o și i-a dat foc, a declarat, luni seara, la Antena 3, ca familia acesteia deține mai multe discuții de pe Facebook in care un individ…