Cazul Caracal. Cumpanasu, despre rămășițele găsite în pădure: Infirm! Nu există așa ceva! "Infirm inca o data, cat se poate clar si ferm, existenta oricarui raport intermediar sau final al unei analize antropologice sau genetice in cazul ramasitelor din padure. Nu exista in acest moment niciun rezultat la IML, la Parchet despre aceste ramasite din padure. Este de datoria mea sa fac aceste precizari pentru ca de fiecare data am avut grija sa protejez presa de intoxicari, oamenii care sunt aliatii nostri in aceasta batalaie. Nu exista asa ceva! Abia ieri au inceput sa faca aceasta analiza", a declarat Alex Cumpanasu la Romania TV. Vezi și: Cumpanașu: Imi ramane o singura dorinta:… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

