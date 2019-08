Stiri pe aceeasi tema

- "A spus ca l-a sunat Dinca in acea seara de 24 iulie, in miercurea respectiva cand a disaprut Alexandra, la ora 22:30. Ce credeti? In urma verificarilor facute de anchetatori asupra listingului apelurilor, s-a dovedit ca nu il sunase Dinca. Sa va dau ceva din culise, ce nu am spus pana acum... Intr-o…

- Avocatul Tonel Pop, care reprezinta familia Luizei, a rugat luni autoritatile sa-l pazeasca bine pe Gheorghe Dinca astfel incat acesta „sa nu fie sinucis”.„Rog sa fie foarte bine pazit, sa nu fie sinucis”, a zis avocatul familiei Luizei. El a mai cerut, de asemenea, ca Dinca „sa nu fie scos…

- Col (r) Costica Ionescu, fost agent la Omoruri in Capitala, cu o experiența de peste 20 de ani, a declarat duminica la Antena 3 ca este sigur de faptul ca Gheorghe Dinca facea parte dintr-un clan:Este o regula nescrisa. Fapta la care e prins nu este prima. In principiu nu poate primi mai mult…

- Fotografia, facuta de catre un roman din diaspora, s-a viralizat cu repeziciune. Apelul catre italieni de a contribui la gasirea celor doua fete disparute in Caracal prinde un ecou tot mai extins, scrie stiri.botosani.ro. In text se subliniaza incompetenta anchetatorilor, cele doua pustoaice, Alexandra,…

- "Se pare ca de cand a gasit un politist cu care accepta sa vorbeasca, trebuie sa dam credit acestor ultime informatii. Ati vazut, cand se enerveaza, nu mai zice nimic. Ne-a plimbat, ne-a dus la marginea acelui lan de floarea soarelui unde anchetatorii cauta telefonul Luizei. Daca este asa cum zice…

- Avocatul familiei Melencu acuza ca autoritațile nu comunica in cazul Luizei și a explicat, la Antena 3, ca familia fetei nu știe daca s-au prelevat probe ADN pentru comparație și in cazul Luizei.Fostul director INML i-a pus diagnosticul monstrului din Caracal: 'Psihopat e'. Asemanari și diferențe…

- "Pana marti, deja am avut banuieli, dar atunci am ajuns sa le cred mai mult. Pentru ca ceva nu se lega. Fata, joi, da telefon la 11,00 la 112. Abia cand am auzit inregistrarile ne-am dat seama, si asta este foarte grav, ca nici prima operatoare si nici politistul nu au luat-o foarte in serios pe…

- Seful DIICOT este sigur ca Luiza si Alexandra nu sunt in Casa Groazei, asa ca procurorii au extins cautarile. "Nu putem sa il credem pe Dinca, oricat de sincer ar parea", spune Felix Banila.