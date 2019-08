Cazul Caracal. Chirieac: Mă oripilează! Nu se ajunge deloc în această zonă "Ma oripileaza faptul ca nu se ancheteaza in niciun fel retelele de trafic de carne vie din acea zona. Daca ar incepe ancheta, probabil ca ea s-ar putea extinde si in restul tarii. Inteleg ca e un mod de viata in zonele sarace din Romania: fetele sunt rapite sau convinse pentru a fi apoi trimise la produs, in general in Occident pentru ca acolo sunt tarifele mai mari. Dinca a pus in pericol retelele de trafic de carne vie din Olt si din Caracal din cauza presei. Si, probabil, i-a facut sa-si piarda banii, sa intrerupa fluxul de carne vie", a declarat analistul politic Bogdan Chirieac, in emisiunea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

