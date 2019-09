Cazul Caracal. Chirieac: Asta este o chestie a lui. Lucrurile au scăpat de sub control "Nu este, clar, un lup singuratic pentru ca are legaturi cu politia locala. Astea sunt dovedite, telefoane, numere de telefon, se stia cu lumea de pe strada, se vizitau, le dadea de baut vecinilor. Nu este un singuratic din punctul asta de vedere. Ce se poate intampla este ca, din retelele de trafic de carne vie din care probabil ca face parte, asta cu posibila ucidere a fetelor este o chestie singulara a lui. Smulgerea copilei, care era la scoala, dispariția așa deodata... Pur si simplu acolo lucrurile au scapat de sub control din punctul lui de vedere", a declarat analistul Bogdan Chirieac. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

