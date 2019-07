Cazul Caracal: Ce au scos scafandrii din lacul din apropierea casei ororilor

Stiri pe aceeasi tema

- Suspectul principal de la Caracal, Gheorghe Dinca, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, sub acuzatiile de viol si trafic de minori. Intre timp, scanfandrii chemați sa ajute la investigații au scos, din lacul din Caracal, aflat in apropierea casei lui Dinca, o valiza cu haine și ramașite dintr-un…

- Scafandrii au fost chemati sambata dimineata, iar sursele citate mentioneaza ca sunt cautate probe in cazul presupuselor crime pe care le-a savarsit Gheorghe Dinca. Barbatul de 66 de ani a fost retinut pentru viol si sechestrare de persoane, dar nu si pentru crima. In casa acestuia, aflata la mica distanta…

- Anchete peste anchete! Astazi au loc noi cautari in zona casei lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal din Caracal. Procurorii au trimis echipe de scafandri care sa caute pe fundul lacului din apropierea casei lui Gheorghe Dinca.

- Autoritațile extind ancheta in cazul crimelor de la Caracal. Potrivit Romania TV scafandri din mai multe județe au fost chemați pentru a cauta indicii intr-un lac din apropierea locuinței criminalului. Se pare ca anchetatorii au indicii cu privire la mai multe victime, potrivit sursei citate.…

- "Parchetul de pe langa Tribunalul Olt si-a declinat competenta in favoarea DIICOT Craiova", a declarat prim-procurorul Anca Anuta. Suspectul a fost preluat in noaptea de vineri spre sambata si condus la Craiova, pentru continuarea cercetarilor. Vineri, la audieri, Gheorghe Dinca nu si-a recunoscut faptele,…

- Noi imagini din interiorul casei in care Gheorghe Dinca, mecanicul auto care a rapit și ucis cel puțin doua adolescente, au fost facute publice. Barbatul traia intr-o mizerie de nedescris, iar printre munții de gunoaie anchetatorii au gasit ramașite umane care ar proveni de la cel puțin patru cadavre.

- Metaxas (35 de ani) fusese pus sub acuzare pentru rapire si crima cu premeditare contra a sapte persoane - provenite din Filipine, Nepal si Romania (Livia Florentina Bunea, in varsta de 38 de ani, si fiica sa in varsta de 8 ani, Elena - n.red.) - in perioada septembrie 2016 - iulie 2018. Aceste crime…

- Cel puțin șapte mașini de poliție au ajuns in fața instituției de invațamant, iar persoanele din cladire au fost evacuate. Unii studenți au fost chiar scoși de la examene, potrivit Mirror. „Autoritațile inarmate au fost trimise la Universitatea Exeter dupa ce un student a amenințat alți studenți,…