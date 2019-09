Ies la iveala detalii socante in cazul Caracal! In plin scandal privind reconstituirea rapirii si uciderii Alexandrei Macesanu si a Luizei Melencu, dupa cum Gheorghe Dinca a marturisit in fata procurorilor la inceputul anchetei, un vecin rupe tacerea! Ce sustine acesta ca a vazut in casa groazei in perioada in care Luiza ar fi fost sechestrata in locuinta este de-a dreptul socant.