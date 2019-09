Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul-sef al DIICOT Felix Banila a sustinut vineri o declaratie de presa in care a anuntat ca s-a pus sechestru pe bunurile si conturile detinute de Gheorghe Dinca. Masurile asiguratorii au fost puse pentru cele trei case detinute de Dinca in Caracal si pentru patru autoturisme. Seful DIICOT a…

- Cazul Caracal. Daniela, fiica lui Gheorghe Dinca, a declarat in fata procurorilor DIICOT ca, pe 24 iulie, cand Alexandra Macesanu a fost rapita de tatal ei, a fost in Caracal, dar in trecere. Acum, fermierul din Dabuleni, acolo unde femeia sustine ca s-a dus, face lumina in acest caz!

- Tudorel Butoi, psiholog criminlaist a declarat, pentru Realitatea TV, ca, la momentul actual, doar cu probele descoperite pana acum, și cu declarațiile date in fața anchetatorilor, Gheorghe Dinca ar putea primi 18 ani de inchisoare.

- Fiica lui Gheorghe Dinca, suspectul principal in cazul disparitiei a doua tinere la Caracal, neaga ca tatal ei ar fi fost violent in familie. Femeia sustine ca nu face parte dintr-o retea de trafic cu minore si la acuzatia de furt dintr-o farmacie a spus ca se „infloreste” mult.

- Psihologul criminalist Liviu Chesnoiu a afirmat ca Gheorghe Dinca a premeditat cele doua crime. Conform acestuia, masina lui Dinca era pregatita pentru a rapi fete, avand geamuri fumurii si usi care sunt setate sa se deschida din afara. De asemenea, psihologul a transmis ca trebuie adunate toate fotografiile…

- A treia zi de verificari extinse efectuate de echipe complexe de polițiști și procurori DIICOT s-a incheiat, duminica, dupa ce au fost ridicate noi probe ce urmeaza sa fie analizate. Potrivit Antena 3, care citeaza surse judiciare, anchetatorii au ridicat mai multe fire de par din mașina lui Gheorghe…

- Hainele ridicate, duminica, de pe campul situat intre Caracal și Craiova nu sunt ale Luizei, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare. Cu toate acestea, hainele vor fi expertizate in continuare.Citește și: FBI se implica in cazul anchetei de la Caracal: BUBUIE o noua pista / SURSE…