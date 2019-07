"Este un grup de lucru la nivelul prim-ministrului, coordonat de domnul ministru Arafat, care are termen de 15 zile sa vina cu anumite modificari sau propuneri de modificari, posibil si legislative. Acum sa vedem daca sunt de ordin de hotarare de guvern sau de ordonanta.

In cazul in care sunt de ordonanta, nu exista abilitare a Guvernului pe aceste modificari, ca nu a stiut nimeni ca sa fie o asemenea tragedie. Si in momentul in care Guvernul hotaraste sa dea o anumita ordonanta de guvern cu modificari legislative in acest domeniu, categoric atunci prima camera sesizata va intra in sesiune…